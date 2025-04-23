荃灣菜檔10元3斤「同歸於盡」價　店員引述老闆：經濟差望益街坊

近年香港不少行業「打價格戰」，以低價吸引市民光顧。荃灣川龍街有菜檔近日推出「同歸於盡價」，節瓜、西蘭花等10元3斤，平絕荃灣地舖及街市，其餘蔬菜則10元兩斤。店員指老闆賣菜約30年，深感香港經濟欠佳，不惜菜檔虧蝕，也要時常低價賣菜「益街坊」。店員又指老闆會隨心情定價，昨日（22日）就推出「老闆失戀價」，全場蔬果10元3斤。



荃灣川龍街有菜檔主打平價菜，大部份瓜菜10元有兩斤。（梁鵬威攝）

灣川龍街有菜檔近日推出10元3斤菜標明是「同歸於盡」價，店員指老闆一向賣平價菜「益街坊」。（梁鵬威攝）

該菜檔吸引了不少市民，買菜的人較其他菜檔多。（梁鵬威攝）

菜檔月初開張 老闆望益街坊做善事

該菜檔月初開張，與另一生果舖各佔半個舖位，菜心、西洋菜、三色椒、瓜類等應有盡有。其中在菜檔的最前方，菜牌標明「同歸於盡」，以10元3斤出售西蘭花及節瓜等。

菜檔有3名店員，其中一人表示為老闆打工逾10年。他說老闆賣菜有近30年，認為香港近幾年經濟欠佳，想以平價菜「益街坊」，當做善事。雖然菜價便宜，但絕對不會將貨就價，會確保蔬菜質素。

該菜檔吸引了不少市民，買菜的人較其他菜檔多。（梁鵬威攝）

荃灣川龍街附近一帶一向為區內街坊買餸集中地。（梁鵬威攝）

老闆按心情定價 昨現10元3斤「失戀價」

店員又稱，老闆經常會按心情定價，曾經試過瓜類賣一元一條，以及一元一斤菜。昨日菜檔就推出「老闆失戀價」，全場所有蔬菜賣10元3斤，菜牌下方更寫明「今晚酒吧見」。

店員承認老闆的「海鮮價」令菜檔蝕錢，所以只能聘請3名店員，如再聘請更多人手的話會蝕更多，形容「神仙都死」。

該菜檔昨日（22日）推出「老闆失戀價」，全場蔬果10元3斤。（店員提供）

每斤菜較附近菜檔平$1至$2.5

對比附近其他位於新村街及楊屋道街市的菜檔，該菜檔的確較便宜。該菜檔今日（23日）大部分蔬果為10元2斤，而附近菜檔就介乎12至15元兩斤菜左右。

菜價便宜引來許多街坊光顧，菜檔人流較其他店舖多。被問到會否擔心其他菜檔妒忌，店員說不會理會，只會專心做好份內事。他又說菜檔剛開張時已十分多人及旺場，擔心更多人認識後會更忙。