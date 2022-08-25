馬鞍風球｜風暴遠離菜價飆兩成　菜心每斤貴5元　主婦：算升得少

熱帶氣旋馬鞍遠離本港，天文台取消所有熱帶氣旋警告。下午的九龍城街市，部份菜檔有維持運作，但菜價普遍貴兩成，小白菜及菜心每斤分別貴4至5元，菜販解釋是因為打風影響運輸。落波後，市民陸續外出補貨，有主婦稱菜價上升合理可理解：「好多時一貴就貴一半，今次反而唔係樣樣都加價。」



菜檔檔主嘆較少生意：好多人噚日買定怕打風買唔到

馬鞍為香港帶來的烈風僅維持不足一日，九龍城街市部份攤檔如常做生意，但街市人流不多。菜檔檔主陳婆婆表示，今日較少人來買菜，因許多人都在昨天（25日）預先買定未來幾日的菜：「怕打風買唔到。」她指沒有在風後加價，如菜心維持原本16元一斤的價錢：「𠵱家香港地邊度都有得買，唔需要加價㗎。」

另一菜檔明記蔬菜的店主解釋，因為打風運輸成本上漲，菜價普遍上升4至5元，如小白菜和菜心從平日16元一斤上升至20元一斤，他預料未來菜價將會上升一到兩成：「始終打完風之後都有影響。」

市民：上升價錢比想像少 可接受和理解

來九龍塘街市買餸的梁小姐指，昨日因打風而沒有買菜，今日買菜才發現價錢較平日貴。梁小姐買了兩斤菜芯，總共40元，以往一斤只是16元。她指，上升價錢尚算合理：「都唔會貴好多，要食就要買㗎啦。」

市民馬太則買了西蘭花、番茄以及佛手瓜：「西蘭花20蚊一斤、番茄16蚊一斤、佛手瓜都係16蚊一斤，加埋50幾蚊。」她指，除西蘭花價錢貴少少之外，其他蔬菜都差不多：「大概貴咗幾蚊。」

馬太指她早有預料菜價會上升，但實際上升價錢卻比想像中少：「好多時一貴就貴一半（價錢），今次反而唔係樣樣都加價。」她指價錢上升是可理解：「打風呀嘛，佢哋肯開檔都好好。」