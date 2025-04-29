47人案出獄‧更新｜毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計4.29出獄
撰文：任葆穎 林遠航 梁祖饒 翁鈺輝 羅敏妍 黃浩謙 盧翊銘 梁鵬威 楊凱力 李家傑 王譯揚
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民主派47人於2020年參與或策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年2個月至10年。其中認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威，判囚4年2個月，從還柙起開始計算，於今日（4月29日）出獄。
毛孟靜囚於羅湖懲教所，譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，范國威在石壁監獄，《香港01》將不斷更新四人出獄的情況。
47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年
【00:30】石壁監獄外有多輛採訪車停泊，有懲教人員向在場傳媒表示，現場只容許懲教處車輛及職員停留，要求採訪車輛開。
【00:10】「47人案」其中四人預計4月29日出獄，凌晨時份羅湖懲教所、赤柱監獄、石壁監獄外已有傳媒守候。
首批出獄的被告，為刑期4年2個月的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威。
毛孟靜參與九龍西初選出線，她求情指無參與組織、無向他人施壓，希望獲釋後與丈夫共度餘生。
譚文豪參與九龍東初選出線，他求情指擔任議員時有盡力通過撥款，與警方錄口供時稱若知道違法一定不會參與。
郭家麒參與新界西初選出線，他求情指從政多年一直和平理性，是次犯案與本性不同，不支持「攬炒」和港獨，公民黨解散前已自行退黨。
范國威參與新界東初選出線，他求情指涉案謀劃不可能實現，擔任議員多年，從政時務實，注中民生議題。
其他刑期較短的被告，若沒有曾經保釋或其他案件在身，預料都將快出獄，包括同樣被判囚4年2個月的徐子見；判囚4年3個月的社民連岑子杰，以及李嘉達、譚凱邦、王百羽。
14名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。
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