47人案出獄‧更新｜毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計4.29出獄

民主派47人於2020年參與或策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年2個月至10年。其中認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威，判囚4年2個月，從還柙起開始計算，於今日（4月29日）出獄。

毛孟靜囚於羅湖懲教所，譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，范國威在石壁監獄，《香港01》將不斷更新四人出獄的情況。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

民主派初選47人案，45人串謀煽動顛覆國家政權罪成，認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計最快出獄。（資料圖片 / 攝影：李澤彤、鄭之峰、吳煒豪、江智騫）

【00:30】石壁監獄外有多輛採訪車停泊，有懲教人員向在場傳媒表示，現場只容許懲教處車輛及職員停留，要求採訪車輛開。

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候。（梁威鵬攝）

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候。（梁威鵬攝）

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候。（梁威鵬攝）

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候。（王譯揚攝）

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候。（王譯揚攝）

范國威囚於石壁監獄，今日凌晨監獄外已有傳媒守候，懲教處人員指現場只容許署方車輛及職員逗留。（李家傑攝）

【00:10】「47人案」其中四人預計4月29日出獄，凌晨時份羅湖懲教所、赤柱監獄、石壁監獄外已有傳媒守候。

首批出獄的被告，為刑期4年2個月的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威。

毛孟靜參與九龍西初選出線，她求情指無參與組織、無向他人施壓，希望獲釋後與丈夫共度餘生。

譚文豪參與九龍東初選出線，他求情指擔任議員時有盡力通過撥款，與警方錄口供時稱若知道違法一定不會參與。

郭家麒參與新界西初選出線，他求情指從政多年一直和平理性，是次犯案與本性不同，不支持「攬炒」和港獨，公民黨解散前已自行退黨。

范國威參與新界東初選出線，他求情指涉案謀劃不可能實現，擔任議員多年，從政時務實，注中民生議題。

其他刑期較短的被告，若沒有曾經保釋或其他案件在身，預料都將快出獄，包括同樣被判囚4年2個月的徐子見；判囚4年3個月的社民連岑子杰，以及李嘉達、譚凱邦、王百羽。

14名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。

47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）