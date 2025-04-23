多番家訪不在家遭收回單位　公屋住戶指房署程序失當提司法覆核

一名居於天水圍公屋的小提琴導師，涉在房署18次突擊家訪時無人在家，以及水電費偏低等原因，被房署收回其一人公屋單位，提出上訴亦遭駁回。導師否認濫用公屋，並批評房署決定涉程序失當，罔顧導師須照顧家人而早出晚歸。導師又指自己節能，家中沒有安裝電視機，亦會拔掉雪櫃電源，夏天時開窗睡竹蓆撥扇，加上當時水錶失靈，因此水電費偏低。而房署收回其單位後，導師指自己蒙受嚴重精神壓力，甚至萌生自殺念頭。導師昨（22日）入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻收回其單位的決定，並就其精神損失索償。



申請人為鄧慧賢，答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。

據鄧自行撰寫的申請書，鄧為一名小提琴導師，工作地點不固定。於2023年，鄧遷入天水圍天慈邨慈心樓某單位。而房署在2024年5月至8月的星期一至六，18度突擊家訪其單位，時間為早上7時許至晚上9時許，全部時間均無人應門。

同年8月22日，鄧收到房署的信件，提到前2日房署曾進行家訪，並着鄧聯絡房屋署善用公務資源(專責隊伍)。鄧與一名副房屋事務經理通電話，表示自己夜歸，回家後「淨係煲水瞓覺」，經理表示不用再約家訪。鄧在10月收到終止租約通知書後向房署提出上訴，解釋其胞妹與丈夫分居，由母親照顧外甥。但母親在2023年患白內障和黃斑病變，需要人照顧，鄧在2024年8月安排母親在深圳醫院做手術。鄧因工作及照顧家人，而早出晚歸。

申請人指自己需工作和照顧家人 不可能全天候留在單位

上訴委員會在2025年1月指，鄧在多次突擊家訪未應門，未有每天清理信箱、缺席一次單向家訪、水電量低及在不同地區便利店交租，認為鄧濫用公屋，同月27日決定收回單位。

鄧指，得知被調查後主動配合房署，要求預約進一步家訪，但被拒絕。鄧續指，同意房署有責任徹查濫用公屋單位個案，但批評突擊家訪時間不全面，未有涵蓋深夜12時至清晨6時。鄧指她工作之餘須照顧家人，不可能全天候留在單位。

就其單位的水電費偏低，鄧指水務署在2024年8月確認其單位水錶失靈，在同年12月才完成維修，房署誤用水錶紀錄作為證據。此外，鄧一直遵循節能和不浪費的原則，家中選用節能電器如感應燈，亦使用太陽能燈泡，沒有安裝電視機。鄧在相關時間沒有在家煮食，因此拔掉了雪櫃電源。在夏天時，鄧會開窗和睡竹蓆，有需要再撥扇。鄧認為，房署以每日2.555度作為對一人住戶的最低電量估算不合理。

指因被迫遷 引致申請人嚴重精神壓力並萌生自殺念頭 要求房署賠償

鄧續指，房署未有進一步全面調查，是程序不妥和錯誤決定，當署方得知鄧上班及鄧的作息時間後，上訴委員會仍然安排早上突擊家訪，罔顧其生活作息。署方在未有入屋家訪前便強行收回單位，是行政失當。

鄧現要求法庭禁止房署在司法覆核期間收回單位，並頒令房署突擊家訪的時間，應包括星期一至日的任何時間。此外，鄧指因為遭迫遷，引致嚴重精神壓力、嚴重濕疹，並萌生自殺念頭，要求房署就此作出賠償。

案件編號：HCAL953/2025