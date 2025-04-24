童黨輪流摑女生15巴 女被告稱第一次憤怒下打人 官稱一次亦嚴重
撰文：陳蓉
出版：更新：
童黨涉嫌在後樓梯用粗口辱罵一名女生，多人並輪流掌摑該女生15巴，事後相關的影片在網上瘋傳，其中一名涉案的22歲女子，早前承認襲擊罪，求情稱已無吸毒5年，今次是第一次因憤怒而與人打鬥，案件今（24日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官李志豪對女被告聲稱已5年無碰毒品的說法有所保留，又指即使是第一次打人亦很嚴重，監禁式無可避免，把案件押後至5月8日判刑，以索取戒毒所報告，被告還押候判。
女被告湯佩凝（22歲，無業）被控於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名的人襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。
辯方指第一次因憤怒而打鬥
辯方指出，此為湯第一次因憤怒而與人打鬥，惟李官稱「一次都好嚴重」，此案屬連群結黨的欺凌事件，監禁式的刑罰是無可避免。
5年無吸毒應不怕取戒毒所報告
李官續引述背景報告指出，湯聲稱15歲起接觸毒品，但18歲後已戒毒，至今5年都已沒有吸毒，惟他對湯的說法有保留，望索取戒毒所報告後再判刑。辯方指出，湯已還押1.5個月，望法庭可盡早處理，不用索取戒毒報告，令她可早日陪伴外婆，惟李官稱既然湯聲稱過去5年無吸毒，相信她絕對不會害怕索取戒毒所報告，遂把案件押後至5月8日判刑。
指事主指她與其他人有路
案情指，湯與其他被告與受害人發生爭執，因此她摑了受害人一巴掌。在警誡下，湯稱：「條女唱我同第2條仔有路，所以我先打佢一巴。」
3名女被告已判更生中心
同案另外5名被告：黃樂謙（18歲，無業）、袁珮儀（女，18歲，無業）、岑姓被告（女，15歲，學生）、陳姓被告（女，17歲，無業）及周姓被告（女，16歲，學生）；3名女被告被判入更生中心，18歲男被告則因涉毒品問題，須索取戒毒中心報告，案件押後至5月8日判刑；周姓女被告將於5月21日答辯。
案件編號：WKCC1515/2025
童黨輪流掌摑女生15巴 官稱要可教好被告的刑罰 3女判更生中心15巴童黨｜警累計拘6人 15至22歲為事主朋友 部分有黑社會背景15巴童黨｜因打桌球結識 事主被指講人壞話 後樓梯講數被圍受襲15巴童黨｜警重案組調查 連續兩日拘捕五人 年紀最輕15歲15巴童黨現場曝光｜據悉事發金雞廣場 記者視察兩線索成對照關鍵15巴童黨｜消息：襲擊去年發生 事主隔半年今晚報案 重案組跟進有片｜童黨後樓梯包圍女生 掌摑至少15巴爆粗辱罵 同黨︰大力啲