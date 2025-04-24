童黨輪流摑女生15巴　女被告稱第一次憤怒下打人　官稱一次亦嚴重

童黨涉嫌在後樓梯用粗口辱罵一名女生，多人並輪流掌摑該女生15巴，事後相關的影片在網上瘋傳，其中一名涉案的22歲女子，早前承認襲擊罪，求情稱已無吸毒5年，今次是第一次因憤怒而與人打鬥，案件今（24日）於西九龍裁判法院判刑，裁判官李志豪對女被告聲稱已5年無碰毒品的說法有所保留，又指即使是第一次打人亦很嚴重，監禁式無可避免，把案件押後至5月8日判刑，以索取戒毒所報告，被告還押候判。



女被告湯佩凝（22歲，無業）被控於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名的人襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。

其中一名戴口罩女生舉起拳頭，疑似想舉中指笑罵同黨。（網上影片截圖）

女被告湯佩凝在西九龍法院求情稱是第一次因憤怒而打人。

辯方指第一次因憤怒而打鬥

辯方指出，此為湯第一次因憤怒而與人打鬥，惟李官稱「一次都好嚴重」，此案屬連群結黨的欺凌事件，監禁式的刑罰是無可避免。

5年無吸毒應不怕取戒毒所報告

李官續引述背景報告指出，湯聲稱15歲起接觸毒品，但18歲後已戒毒，至今5年都已沒有吸毒，惟他對湯的說法有保留，望索取戒毒所報告後再判刑。辯方指出，湯已還押1.5個月，望法庭可盡早處理，不用索取戒毒報告，令她可早日陪伴外婆，惟李官稱既然湯聲稱過去5年無吸毒，相信她絕對不會害怕索取戒毒所報告，遂把案件押後至5月8日判刑。

指事主指她與其他人有路

案情指，湯與其他被告與受害人發生爭執，因此她摑了受害人一巴掌。在警誡下，湯稱：「條女唱我同第2條仔有路，所以我先打佢一巴。」

3名女被告已判更生中心

同案另外5名被告：黃樂謙（18歲，無業）、袁珮儀（女，18歲，無業）、岑姓被告（女，15歲，學生）、陳姓被告（女，17歲，無業）及周姓被告（女，16歲，學生）；3名女被告被判入更生中心，18歲男被告則因涉毒品問題，須索取戒毒中心報告，案件押後至5月8日判刑；周姓女被告將於5月21日答辯。

案件編號：WKCC1515/2025