女童食啫喱窒息亡　政府擬禁4.5厘米啫喱含蒟蒻　大杯加警告標籤

一名7歲巴基斯坦籍女童2021年10月在學校進食啫喱後窒息，留醫一周後因氣道被食物阻塞，導致大腦缺氧而死。食物安全中心今日（24日）公布，將修訂條例加強規管含蒟蒻成分的果凍產品，當中小杯裝果凍產品的高度或寬度，若為45毫米（即4.5厘米）或以下，不得含有蒟蒻成分；所有含蒟蒻成分的果凍產品，包裝須以中英文標示預防哽噎風險的警告字句。



相關禁令最快在修訂規通過後6個月後生效。食安中心已聯同教育局向學校發信，建議校內小賣部停售或提供小杯裝蒟蒻果凍。



難於溶化的蒟蒻、啫喱屬鯁喉高危食物。（香港01圖片）

食物安全中心公布，在檢視食用含蒟蒻成份的果凍產品可能帶來的哽噎風險、主要經濟體對同類產品的規管做法，以及風險評估後，建議修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章），加強對蒟蒻果凍的規管。修訂建議包括：

1. 小杯裝果凍產品的高度或寬度，若為45毫米（即4.5厘米）或以下，不得含有蒟蒻成分；



2. 要求所有預先包裝並含蒟蒻成分的果凍產品，包裝上須以中英文標示預防哽噎風險的警告字句，即「注意︰勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用。」



食品法典委員會︰蒟蒻是一種安全的食物添加劑

食安中心表示，雖然食品法典委員會認為蒟蒻是一種安全的食物添加劑，惟小杯裝蒟蒻果凍產品設計獨特、質地結實，若食用方法不當可能增加哽噎風險，尤其是兒童和長者。

食安中心強調，政府一直透過不同渠道推廣預防食物哽噎的健康教育信息，包括避免直接吸食小杯裝蒟蒻果凍。

禁令最快在修訂通過後6個月後生效

食安中心已諮詢食物安全專家委員會，通過業界會議和論壇諮詢相關業界，初步建議小杯裝果凍產品的高度或寬度的相關修訂，將在修訂通過後6個月後生效；至於標籤要求則在修訂通過12個月後實施。

教育局已向學校發信建議停售小杯裝蒟蒻果凍

此外，雖然相關修訂未通過，食安中心已聯同教育局向學校發信，建議學校的小賣部和食堂等，停止出售或提供高度或寬度為45毫米或以下的小杯裝蒟蒻果凍。

食安中心已設立專題網頁（按此），上載相關規管建議，歡迎市民和業界於6月8日或之前提出意見。

2021年一名7歲巴基斯坦籍女童吃啫喱後窒息不治

翻查資料，2021年10月本港一名7歲巴基斯坦籍女童，在學校吃啫喱後窒息，最終留醫一周不治。西九龍法院去年11月召開死因聆訊，法醫報告指女童因氣道被食物顆粒阻塞，導致大腦缺氧而死，裁定女童死於意外。