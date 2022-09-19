團結香港基金倡3大交通基建配合北部都會區　建南北鐵路設林村站

上屆政府提出發展北部都會區，當中包括多項基建設施。團結香港基金提出策略性交通基建倡議，指為配合北部都會區及明日大嶼等發展項目，提出興建三項道路基建，分別為從北面連接粉嶺公路及香園圍公路，南面連接青沙公路的南北幹道；東面連接粉嶺公路及吐露港公路，西面經港深西部通道接駁深圳前海的東西幹道；以及建設南北鐵路，加建林村站，北面接駁東鐵線的羅湖站，以及擬建的北環線延線安樂村站，南面則經大圍再達美孚站。

現時無論明日大嶼，抑或北部都會區，都只是初步概念，不過團結香港基金強調，基建須預早規劃，因為鐵路項目隨時需30年時間設計及興建，如敲定發展後才規劃交通基建便會落後，而且中心商業區必須配上完善交通。



團結香港基金提倡建議的三項交通基建（團結香港基金文件截圖）

在北部都會區計劃下，政府擬將北環線向東延伸，增建羅湖南、文錦渡、香園圍等車站，並以安樂村為總站，但該站未直接接駁其他鐵路線。團結香港基金研究總監及土地及房屋研究主管葉文祺建議，增建南北鐵路，聯繫北部都會區、明日大嶼及深圳都市核心區等三大商業核心。

團結香港基金建議三項交通基建（黃偉倫攝）

鐵路隧道貫通大帽山 林村直達美孚

葉續指，南北鐵路的北邊為「雙Y」設計，西邊接駁東鐵線粉嶺站，以貫通羅湖；東邊則為未來的安樂村站，方便直達蓮塘口岸。至於粉嶺以南的位置，團結香港基金建議加設林村站，以隧道貫穿大帽山，之後途經大圍，並以美孚為總站。在直達九龍區之餘，根據政府計劃，日後美孚站更有鐵路往明日大嶼。

料林村可大規模發展 涉300至400公頃土地

葉文祺表示，鐵路預料長達21公里，無論技術及環保上，他認為以隧道貫穿大帽山都可行，而且可釋放更多土地發展潛力。團結香港基金政策倡議高級經理王雲豪續指，林村為一個平原，比較適合發展。根據團結香港基金之前研究，他們估計林村有約300至400公頃土地有潛力發展。

除了鐵路，團結香港基金亦提出兩項道路項目，分別為東西幹道及南北幹道。葉文祺表示，南北幹道長度約18公里，包括12公里長的隧道，北面鄰近粉嶺市中心，連接粉嶺公路及香園圍公路，南面連接青沙公路到美孚，途經林村並同樣以隧道穿過大帽山。葉續指，項目可舒緩其他路段，例如獅子山隧道、大老山隧道，及吐露港公路等；並有助釋放周邊如粉嶺南、林村的土地發展潛力。

團結香港基金建議的南北幹道（團結香港基金文件截圖）

另一條幹道為東西幹道，葉文祺指，該幹道東面連接粉嶺公路及吐露港公路，可沿香園圍公路直達深圳蓮塘；西面經港深西部通道接駁深圳前海，並連接擬建的屯門西繞道及11號幹線。他續稱，幹道經過林村、錦田南、元朗南，及藍地等，工程主要為擴闊現有的粉錦公路，技術上可行，可分流元朗、屯門、大埔的交通，並釋放周邊土地潛力。

團結香港基金建議的東西幹道（團結香港基金文件截圖）

三項基建建議均是配合北部都會區，葉文祺表示建議只屬初步概念，成本等細節需要更多研究，但交通基建要預先規劃，鐵路項目隨時需約30年推展，不能等待北部都會區項目敲定才規劃，否則便會落後。

近年香港出現移民潮，人口出現下跌，葉文祺認為，人口數量與城市發展掛勾，假如北部都會區能順利發展，增加產業，屆時人口相信會上升。