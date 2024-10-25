平機會招募青年大使　向大專生推廣平等、共融及反性騷擾信息

青年是香港的未來、希望和棟樑。正如國家主席習近平說：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」平機會一直以來非常重視青年工作，我們認為要讓年輕一代發揮潛能，在多元化的世界中蓬勃發展並貢獻社會，必須建立有利的環境，包括為青年人提供平等學習及就業機會，擴大他們的視野，加深他們對不同文化及價值觀的理解和尊重，並擁抱多元、平等及共融的價值。平機會兩年前推出了「平等機會青年大使計劃」，目的是透過計劃向大專學生宣揚平等、多元和共融的信息。新一屆的計劃現正接受申請，有與趣參與的大專學生可在2024年11月17日或之前報名。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會舉辦「平等機會青年大使計劃」，旨在透過體驗式學習活動，讓青年大使接觸不同群體和文化，親身體驗如何在生活中實踐平等、多元和共融。圖示上屆青年大使和嘉賓在迎新聚會的合照。

平機會連續第三年舉辦青年大使計劃

為了向年輕一代推廣平等機會和多元共融的價值，並團結年輕的平等機會支持者，平機會分別在2022/23及2023/24學年舉辦了「平等機會青年大使計劃」，獲得良好反應。為了延續計劃的效應，平機會在2024/25學年繼續舉辦此計劃，向年輕人宣揚多元、平等和共融的信息。

過去兩屆參與「平等機會青年大使計劃」的大專生都認為這個計劃非常有意義，不僅豐富他們對平等機會的認識，還擴闊了他們的視野。圖示青年大使體驗蒙眼跑步。

透過體驗式學習活動領略平等、多元和共融價值

這個計劃的特色是透過體驗式學習活動，讓青年大使接觸不同群體和文化，親身體驗如何在生活中實踐平等、多元和共融。過去兩屆參與的大專生都認為這個計劃非常有意義，不僅豐富他們對平等機會的認識，還擴闊了他們的視野。

有見於此，平機會將會安排獲選成為2024/25年度的青年大使在明年1月至6月期間參與多個體驗式學習活動，包括：與殘疾健兒一起進行體育活動，學習成為視障或聽障人士的領跑員；參加社區多元文化之旅，體驗本地和少數族裔的文化特色；參觀企業以了解工作間的平等、多元和共融政策；以及體驗殘疾人士及其照顧者在日常生活遇到的困難，從而領略無障礙環境的重要性等。

在為期六個月的計劃期間，平機會將會為青年大使安排一系列的體驗式學習活動，以提升他們對平等機會的認識和體驗。圖示青年大使參觀九龍清真寺，以了解伊斯蘭文化及宗教習俗。

為青年大使提供反性騷擾培訓

除了培養青年的多元共融精神，我們亦希望透過計劃增加大專生們對反性騷擾的認識，推動他們一起建構尊重、共融的校園。事實上，預防校園性騷擾一直是平機會的重點工作之一。我們在上屆計劃已加入了反性騷擾培訓，更特意安排了反性騷擾事務組的同事為青年大使舉辧工作坊，以提升他們對性騷擾的認知。我們更要求青年大使在完成培訓後籌辦反性騷擾宣傳活動，透過線上、線下等不同方式在校園宣揚反性騷擾的信息。青年大使均表示，通過培訓和策劃活動的過程，他們更加了解預防性騷擾的重要性。因此，我們在今個學年的計劃將保留這個元素，希望藉此提高青年大使對性騷擾的敏感度之餘，亦期望他們能成為「積極旁觀者」，協助預防性騷擾事件發生。

青年大使計劃正進行招募

計劃現正進行公開招募，我們將挑選50名大專學生成為平等機會青年大使。他們在計劃完結時如達到大會的要求，便可獲發由平機會主席簽發的推薦信、參與計劃的證書及在青年大使的LinkedIn平台發布該證書。有興趣參加的大專學生可於11月17日或以前，透過計劃網站填妥申請表，並遞交一篇短文或一條短片閳述自己對平等機會的見解。詳情可瀏覽計劃專頁www.eoc.org.hk/youth。

青年是香港的未來，讓我們一起培育青年人的平等、多元和共融精神，以及正向思維和正面價值觀，使他們成為有擔當、有理想，願意為國家、為香港未來建設的新一代。