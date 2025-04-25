急症室收費$400明年元旦生效　等候期間離開可退款　惟須被扣$50

醫管局今日（25日）將適用於符合資格人士的公立醫院公眾服務新收費表刊憲，明年元旦日起，公立醫院普通科門診收費會增至150元，急症室方面，除「危殆」及「危急」病人外，每次診症一律由180元加至400元。



同日起，即當急症室400元新收費生效後，醫管局會同時將急症室特別退款安排恆常化，市民在急症室經分流護士為其作評估及初步醫學觀察後的等候期間，若選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款350元，即即變相醫管局「扣起」50元。



2026年1月1日起，急症室新收費將由目前180元加價至400元。（資料圖片/夏家朗攝）

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明年1月1日起，急症室收費將分為兩級制，危殆和危急的病人毋須付費，而緊急、次緊急及非緊急病人需付的金額，由180元上調至400元，獲得豁免病人除外。

醫衞局：改革將基於承擔不減等五大原則

醫衞局發言人強調政府正全方位推行醫療體制改革，公營醫療收費改革是其中必不可少的一環，改革將基於以下五大原則：

（ｉ）承擔不減：政府對市民的健康承擔不變，改革所得全數投放公營醫療；

（ｉｉ）能者共付，輕症共付：政府會合理地擴展和提升共付機制；

（ｉｉｉ）有加有減：加強貧、急、重、危疾病人保障，減少浪費；

（ｉｖ）高度資助：改革之後仍然會維持高度資助，目標是完成改革進程後仍維持約九成整體公營資助率；及

（ｖ）循序漸進：按步就班五年內達至目標。



急症室特別退款安排恆常化

由明年一月一日起，當急症室新收費（400元）生效，醫管局會同時將急症室特別退款安排恆常化。市民在急症室經分流護士為其作評估及初步醫學觀察後的等候期間，若選擇改往其他醫療機構就診，可申請退款350元。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，當日後不能全額退款，病人使用退款安排的比例可能更少。（資料圖片／羅君豪攝）

2026年1月1日起，急症室收費將改為免費及需繳400元兩級制。(資料圖片/夏家朗攝）