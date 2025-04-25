今日新聞8分鐘｜貨車漏淤致西九大塞車 ｜18次家訪遭收公屋抗房署

上環Benz突遭兩男淋油扑窗 女司機女乘客駕車逃至兩條街外報警

上環發生車輛刑毀案。今日（24日）傍晚6時32分，警方接獲一名女司機報案，指駕駛私家車沿禧利街北行至一燈口時，突有兩名惡煞向其座駕破壞，一人淋紅油，一人拎鎚扑窗。兩男得手後往德輔道中方向逃走。女司機將車駛至林士街1號對開時，報警求助。

據了解，涉事為一輛自訂車牌平治私家車，當時車上載有一名女司機及一名女乘客，兩人幸沒有受傷 。警方到場調查後，現正追緝兩名男子，他們案發時身穿藍色T恤牛仔褲，另一人則身穿黑色上衣啡色褲。

休班消防隊目西九車禍重創 網現籌款帖文惹疑 消防：募捐須申請

社交平台Threads昨（23日）流傳一則有關消防員的籌款帖文，內容提及一名姓陳消防隊目，於4月2日在西九龍公路上遇上嚴重車禍，「全身多處重創，目前仍處於昏迷狀態」。文中指，該隊目為家庭經濟支柱，妻子及8歲女兒生計迫在眉睫，呼籲市民捐款解燃眉之急，「用於醫療復健、家庭基本開支及孩子教育費用」；文末亦附上陳妻的銀行戶口號碼。惟涉及公務員的募捐活動，惹來大量質疑聲音；其後該帖文已刪除。

消防處今日（24日）回覆查詢時證實，根據處方紀錄，一名隸屬九龍總區的消防隊目，於4月2日凌晨休班期間，在西九龍公路遇上交通意外，至今仍然留院治療。消防處非常關注事件，一直與傷者家屬保持緊密聯繫，並提供福利及生活安排等一切可行協助。任何有關公務員向公眾募捐活動，都必須向當局申請並得到許可；傷者家屬已獲告知有關要求。

謝霆鋒演唱會|內地歌迷成功握手：今晚不洗手 多人讚《活著Viva》

藝人謝霆鋒演唱會首場周四（24日）晚上於啟德體育園主場館舉行，10時許結束，散場時秩序暢順，未見人流擠塞。有內地觀眾散場興奮表示演唱會期間成功與謝霆鋒握手，更表示「今晚回去不洗手了！」有港人表示，謝霆鋒是中學時的回憶，入場後十分懷念學生時代唱卡拉ok的回憶。

貨車漏淤泥延綿4.3公里 致西九塞車5小時 警拘司機涉載貨不穩等

昨日（24日）西九龍區發生罕見交通事故，下午5時起，東九龍走廊、漆咸道北、漆咸道南以及加士居道天橋一帶的道路有大量淤泥，受影響路段總長度約4.3公里，多處一度封路，巴士也要改道。警方經調查後，同日於葵涌尋獲涉案中型貨車，並以「駕駛危險車輛」及「載貨不穩」罪拘捕35歲本地男司機。

18次突擊家訪不在家遭收回公屋 住戶指房署程序失當提司法覆核

一名居於天水圍公屋的小提琴導師，涉在房署18次突擊家訪時無人在家，以及水電費偏低等原因，被房署收回其一人公屋單位，提出上訴亦遭駁回。導師否認濫用公屋，並批評房署決定涉程序失當，罔顧導師須照顧家人而早出晚歸。導師又指自己節能，家中沒有安裝電視機，亦會拔掉雪櫃電源，夏天時開窗睡竹蓆撥扇，加上當時水錶失靈，因此水電費偏低。而房署收回其單位後，導師指自己蒙受嚴重精神壓力，甚至萌生自殺念頭。導師昨（22日）入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻收回其單位的決定，並就其精神損失索償。

控煙十招｜修例草案今刊憲 擴禁煙區、禁賣加味煙 一文看清措施

政府擬提交「控煙十招」修例草案，明年1月1日起，禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙；同時提出將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內，劃為禁止吸煙區，並將定額罰款範圍提高一倍至3000元。醫務衞生局局長預告，安排於下周三的立法會會議上進行首讀。

修例列明，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，如煙彈、加熱煙及草本煙，計劃明年4月30日推行。另外，亦擬禁止售賣含指明添加劑的傳統吸煙產品、以及顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。政府預計，第一階段將禁售非薄荷煙，料2027年第二季實施；第二階段將擴展至薄荷煙，但未有時間表。

中國否認與美方進行貿易談判 特朗普駁斥：今早才剛舉行會談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前多次表示已經與中國就貿易、關稅問題進行談判，中方4月24日作出否認，指中美雙方並沒有就相關問題進行磋商或談判。特朗普同日駁斥北京的說法，聲稱雙方當天早上才剛進行會談。

金價高位｜準新人查詢租金器代買增30% 7萬元金豬牌租3日$2000

近期金價高企，本地金價更一度突破每両逾3萬元，新娘若要穿戴滿手龍鳳鐲及金器風光出嫁，花費不菲，有珠寶公司提供金飾租賃服務，市價逾70,000元的金豬牌，3日租價只需約2,000元，需另付按金。

該公司負責人表示，近期收到新人租金器的查詢，較平日增加至少20%至30%，估計與金價高企及市民消費觀改變有關。