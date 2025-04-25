貨車漏淤泥延綿4.3公里　致西九塞車5小時　警拘司機涉載貨不穩等

昨日（24日）西九龍區發生罕見交通事故，下午5時起，東九龍走廊、漆咸道北、漆咸道南以及加士居道天橋一帶的道路有大量淤泥，受影響路段總長度約4.3公里，多處一度封路，巴士也要改道。警方經調查後，同日於葵涌尋獲涉案中型貨車，並以「駕駛危險車輛」及「載貨不穩」罪拘捕35歲本地男司機。



警方同日於葵涌尋回涉案的中型貨車，並以「駕駛危險車輛」及「載貨不穩」罪拘捕男司機。

警方稱，昨日（24日）下午5時半接獲報案，指發現西九龍區內的東九龍走廊、漆咸道北、漆咸道南以及加士居道天橋一帶的道路上有大量淤泥，受影響路段總長度約4.3公里。該些淤泥嚴重危害其他道路使用者安全及對西九龍區內交通造成嚴重阻塞，部分路段需要由有關部門及單位協助封閉近5小時，才將淤泥清除。

警方西九龍總區交通部跟進調查，人員翻查大量閉路電視片段並鎖定違例司機身份，於同日晚上在葵涌葵裕里尋回涉案的中型貨車並以「駕駛危險車輛」及「載貨不穩」罪拘捕一名35歲本地男司機。

被捕人已獲准保釋候查並須於5月下旬向警方報到，涉案的中型貨車現正被扣押於九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗。

根據香港法例，「載貨不穩」最高可被判罰款1萬元及監禁6個月。另外，駕駛殘缺車輛的司機有機會干犯「危險駕駛」，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元、監禁3年及取消駕駛資格。