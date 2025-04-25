謝霆鋒演唱會|內地歌迷成功握手：今晚不洗手 多人讚《活著Viva》

藝人謝霆鋒演唱會首場周四（24日）晚上於啟德體育園主場館舉行，10時許結束，散場時秩序暢順，未見人流擠塞。有內地觀眾散場興奮表示演唱會期間成功與謝霆鋒握手，更表示「今晚回去不洗手了！」有港人表示，謝霆鋒是中學時的回憶，入場後十分懷念學生時代唱卡拉ok的回憶。



藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，是首名在主場館開個唱本地藝人，唱盡他的各首名曲。（葉志明攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，是首名在主場館開個唱本地藝人，他在表演中演奏Handpan（手碟/空靈鼓）。（葉志明攝）

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，是首名在主場館開個唱本地藝人，唱盡他的各首名曲。著名雕塑家任哲為謝霆鋒設計的Mic Stand，以萬里長城和脊柱為靈感，將東方文化的元素巧妙融入其中。（葉志明攝）

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一連四場的謝霆鋒個唱今晚在啟德體育園開鑼，謝霆鋒表演了多首經典歌曲，包括《潛龍勿用》、《非走不可》、《玉蝴蝶》等等。演唱會順利於10時多結束，散場後觀眾都可順利離開，未見擠塞。

藝人謝霆鋒演唱會首場周四（24日）晚上於啟德體育園主場館舉行，10時許結束，散場後觀眾都可順利離開。（廖雁雄攝）

藝人謝霆鋒演唱會首場周四（24日）晚上於啟德體育園主場館舉行，10時許結束，散場後觀眾都可順利離開。（廖雁雄攝）

來自廣東的歌迷劉先生在演唱會期間成功與謝霆鋒握手，他興奮說：「今晚回去不洗手了！」（廖雁雄攝）

來自廣東的歌迷劉先生散場時興奮向記者表示，今次演唱會是他到過最親民的演唱會，大呼與謝霆鋒「很近」，又透露演唱會期間成功與謝霆鋒握手，興奮說：「今晚回去不洗手了！」

至於演唱會本身，他認為舞台、燈光等都很不錯，比內地的演唱會更富設計感，但話鋒一轉又提到謝霆鋒，指整場演唱會主要靠謝「撐下來」。

港人歌迷陳先生首次看謝霆鋒的演唱會，令他有懷念中學時期唱卡拉ok的感覺。（廖雁雄攝）

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港人歌迷陳先生認為，演唱會氣氛不錯，但指座位離舞台比紅館遠，又指因為不知道舞台設置而買了較「山頂」位置的門票，對此感到可惜，「如果我知道，我緊係揀企位喇。」

雖然成長間都有謝霆鋒的歌曲陪他渡過，但今次是陳先生人生首次看謝霆鋒的演唱會，他的確有懷念中學時期唱卡拉ok的感覺。被問到演唱會上哪首歌令他印象最深刻，他表示：「梗係最尾嗰首《活著Viva》啦，夠氣氛呀嘛！」

港漂關小姐（右）讚場館比想像中好，稱曾聽場館擠逼，但入場沒有此問題。（廖雁雄攝）

港漂關小姐則大讚場館比想像中好，稱曾聽場館擠逼，但入場沒有此問題，又指覺得場地的音效十分好，除了面積，其餘都十分接近內地的先進場館。她亦不約而同表示，最深刻的歌曲是《活著Viva》，「特別的激動。」

關小姐今年只得18歲，被問到為何會認識謝霆鋒20多年前的歌，她興奮說：「很火呀，他特別的火呀，而且長得很帥，怎麼可能會不知道！」