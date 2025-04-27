關稅戰｜香港郵政繼停收寄美國貨品平郵郵件　即日起再停空郵郵件

香港郵政早前宣布暫停寄往美國內載貨品郵遞服務安排，繼今月16日暫停接收內載貨品的平郵郵件後，今日再暫停接收內載貨品的空郵郵件，文件及信件則不受影響。



除了香港郵政外，全球最大物流公司之一的DHL早前亦宣布，由本月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）貨件。



香港郵政4月16日稱暫停接收寄往美國內載貨品郵件。（資料圖片／吳綽詩攝）

在中環郵政總局，寄件櫃台前擺放了關於停收美國包裹的告示。( 資料圖片/吳綽詩攝）

今起暫停寄往美國空郵貨品郵件

美國政府早前宣布由5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，並調高付運美國而內載貨品的郵件需繳納的關稅。香港郵政於本月16日宣布，絕不會代收關稅，會暫停接收寄往美國、內載貨品的郵件。

由於海運需時較長，香港郵政本月16日起暫停接收內載貨品的平郵郵件，至於空郵則由今日（27日）起暫停。至於文件及信件，則不受影響。

香港郵政4月16日稱暫停接收寄往美國內載貨品郵件。（資料圖片／吳綽詩攝）

DHL宣布，從4月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，商對客）貨件。（Getty）

DHL早前停收800美元以上B2C貨件

除了香港郵政外，大型物流公司亦因應美國關稅政策而暫停部份服務。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前頒布行政命令，世界各地運往美國的貨物，若申報價值超過800美元，需要接受更嚴格的入境監管。全球最大物流公司之一的DHL早前向世界所有客戶發通知信，稱從本月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）貨件。

自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝早前表示，有關安排令本地中小型電商企業「措手不及」，稱有不少本港零售商，本身都有拓展至美國的業務，當中涵蓋昂貴貨物。