李兆基設靈｜特首李家超到場致祭　恒基副主席林高演陪同入內

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，李家今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、幼子李家誠與太太徐子淇今午1時許從殯儀館步出，感謝各界關心，李家傑向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」



現場陸續有多位政商界人士前來悼念李兆基，特首李家超下午5時半到場，李家傑及李家誠在入口迎接。較早前，前行政長官曾蔭權及林鄭月娥、以及署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及兄長郭炳江、盈科拓展集團主席李澤楷等。至於在殯儀館對面設置的悼念區已開放予公眾弔唁。



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，不少政商界人士到場悼念。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，不少政商界人士到場悼念。（盧翊銘攝）

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特首李家超（前左)到場致祭，由恒基地產副主席林高演(前右)陪同入內。（盧翊銘攝）

李兆基次子李家誠（左）及長子李家傑（右）在入口等候迎接特首李家超到來。（盧翊銘攝）

李兆基次子李家誠（左一）及長子李家傑（左二）在入口等候迎接特首李家超（右二）到來。（盧翊銘攝）

【17:30】特首李家超到場致祭，由恒基地產副主席林高演陪同入內。

李兆基幼子李家誠拖着妻子徐子淇從殯儀館步出。(盧翊銘攝)

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」(盧翊銘攝)

【16:37】前特首林鄭月娥到場致祭，她現時已無戴眼鏡。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，前特首林鄭月娥到場悼念。（盧翊銘攝）

【16:11】保安局局長鄧炳強到場致祭。

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，保安局局長鄧炳強到場悼念。（盧翊銘攝）

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恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。現場派發的悼念冊寫着「永遠懷念李兆基博士」。（盧翊銘攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，來賓可獲紀念冊，當中有提及李兆基四個致富之道。（盧翊銘攝）

多位高官及政商界人士下午陸續到場向李兆基致祭，殯儀館門外擠得水泄不通。（盧翊銘攝）

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【15:00】前行政長官曾蔭權、盈科拓展集團主席李澤楷、新鴻基地產代理資深董事郭炳本、中華煤氣常務董事黃維義、鷹君主席羅嘉瑞、卓能集團副主席趙式芝、中原集團主席施永青、自由黨前主席田北俊等下午到達香港殯儀館向李兆基致祭。

前行政長官曾蔭權到場向李兆基致祭。（盧翊銘攝）

盈科拓展集團主席李澤楷到場向李兆基致意。（盧翊銘攝）

新鴻基地產代理有限公司資深董事郭炳江。（盧翊銘攝）

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯到場悼念。（盧翊銘攝）

鷹君主席羅嘉瑞到場向李兆基致祭。（盧翊銘攝）

自由黨前主席田北俊下午到場。（盧翊銘攝）

東亞銀行執行主席李國寶(右)到場向李兆基致祭。（盧翊銘攝）

殯儀館對面設置的悼念區，陸續有公眾人士前來向李兆基道別。（盧翊銘攝）

【14:20】新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、前財政司司長唐英年、蘭桂坊集團及永利澳門（1128）主席盛智文等，下午到達香港殯儀館向李兆基致祭。

西九文化區管理局主席唐英年到場致祭。（賴卓盈攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前）下午到達香港殯儀館悼念李兆基。(盧翊銘攝)

署理財政司司長黃偉綸下午到達香港殯儀館悼念李兆基。(賴卓盈攝)

【13：45】現場陸續有多位政商界人士前來悼念李兆基，包括署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、已故「賭王」何鴻燊四太太梁安琪等。至於在殯儀館對面設置的悼念區已開放予公眾弔唁。

李兆基長子、恒地聯席主席李家傑從殯儀館步出，向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」(賴卓盈攝)

李兆基的幼子李家誠拖着妻子徐子淇步出殯儀館，李家誠表示「有心啦大家。」（賴卓盈攝）

【13：20】李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、以及幼子李家誠拖着妻子徐子淇從殯儀館步出，其中李家傑向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」

人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。香港殯儀館門外已掛上「李府」字樣白燈籠，工作人員周六起準備館內牆壁鋪滿白花，喪禮以佛教儀式進行。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置大型帳篷悼念區，今日中午起開放予公眾弔唁。

現場悼念區的正中央放有李兆基的遺照，旁邊放滿包括白玫瑰和白菊花等白花布置，亦放有多個由不同機構或團體致送的花籃。悼念區入口處設有弔唁冊，供公眾簽名留言悼念，現場亦置有多部屏幕，播放着介紹李兆基生平，以及他生前為教育界及社會慈善作出的偉大貢獻。

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恒基地產創辦人李兆基3月17日與世長辭，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員會在報章刊登訃聞。

李兆基治喪委員會由全國政協副主席董建華和梁振英出任榮譽主任，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任；6名副主任包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、中聯辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥和行政會議召集人葉劉淑儀。

恒基兆業地產有限公司創辦人李兆基於3月17日逝世，享壽97歲。(恒基提供圖片）

治喪委員會表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。屆時該處將設置祭壇，並提供弔唁留言冊，播放李兆基紀念影片及展示各界弔唁函件。球場開放時間為今下午1時半至晚上7時，及明日上午9時至下午1時。