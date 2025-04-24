東壩假日逼爆｜延長避車處工程展開 的士業指包括擠塞最嚴重位置
撰文：蕭通
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【西貢東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑】近日每逢周末或長假，西貢麥理浩徑都吸引大批內地客，人滿為患。其中麥理浩徑第一段部份路段較窄，容易交通擠塞。西貢區區議員方國珊表示，於遊人眾多的萬宜水庫東壩，水務署周二（23日）已在萬宜路展開擴闊避車處工程，的士業界讚揚政府安排恰當。
方國珊：業界冀西灣路也增加避車處
此前的士業界建議在萬宜路延長避車處，方便對頭車輛互相讓路。西貢的士工商聯誼會主席鄒啓榮表示，水務署已在4至5個位置延長避車處，包括平常擠塞最嚴重的兩個位置，延長幅度最多，認為效果良好。方國珊表示，業界亦反映希望水務署也能在西灣路增加避車處，方便及改善遊客及市民出入。
方國珊於社交平台稱，針對萬宜水庫東壩的交通改善工作，西貢民政處專員早前與多個政府部門，包括旅遊事務署、運輸署、黃大仙及西貢警務，漁護處等跨部門會議，並提出多項重點工作。
運輸署將增加9A小巴班次 警方加強打擊「黑的」
其中，水務署已展開工程，在萬宜路合適位置改善路旁避車處；運輸署會再加強9A小巴服務，包括平日增加班次，每小巴一班分流；警方承諾協助交通管理，維持小巴及的士站有序排隊等車，同時打擊「黑的」。此外，漁護署將加派人手當值。
▼4月4日 西貢東壩▼
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