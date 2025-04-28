李兆基設靈｜靈堂曝光　橫匾「上昇佛國」　梁振英、陳國基扶靈

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基今年3月17日逝世，後事今日（28日）完成，靈柩將擇日移送至他出生地順德安葬。



恒地傍晚發放新聞稿，附有設於香港殯儀館的靈堂照片，靈堂中央放有李兆基的遺照，橫匾四字為「上昇佛國」，並伴有大量白花；最前有五個由粉紅色玫瑰堆砌而成的心型花牌，由他的五名子女與媳婦或女婿送上，一眾孫兒及外孫也有送上花圈。另一張照片則顯示，不丹國王也有送上花牌。



集團主席、李兆基兩名兒子李家傑及李家誠，衷心感謝社會各界人士及傳媒的深切慰問。



恒基地產創辦人李兆基今年3月17日逝世，李家昨（27日）在香港殯儀館設靈，靈堂中央放有李兆基的遺照，橫匾四字為「上昇佛國」，並伴有大量白花。（恒基兆業地產提供）

靈堂中間放5名子女所送心型花牌 一眾內外孫兒送花圈

恒地下午公布，李兆基已於中午12時30分辭靈出殯，集團主席李家傑及李家誠代表李家，衷心感謝社會各界人士及傳媒的深切慰問。

新聞稿附有三張相片，其中一張是李兆基的靈堂，其遺照由白色蘭花所包圍，並伴有大量白玫瑰，正中橫匾寫上「上昇佛國」四字。而最前的地面，有五個由粉紅色玫瑰堆砌而成的心型花牌，由其五名子女與媳婦或女婿送上，長子李家傑的花牌位於中央，次子李家誠與徐子淇夫婦的花牌則位於其左面，另三個為李佩雯夫婦、李佩儀及李佩零夫婦所送；兩旁有數個白色花圈，為孫仔孫女及外孫仔女送贈。

恒基地產今早（28日)為已故創辦人李兆基舉行大殮儀，由政務司司長陳國基（左）及全國政協副主席梁振英（右）等扶靈。（恒基兆業地產提供）

陳茂波、尹宗華、葉劉淑儀、李國寶也有扶靈

新聞稿另一張相片則顯示扶靈情況，頭排左右分別是前特首、全國政協副主席梁振英，以及政務司司長陳國基，第二排是財政司司長陳茂波、中聯辦副主任尹宗華。

其餘扶靈人士包括立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀、新鴻基資深董事郭炳江、東亞銀行主席李國寶、恒地副主席林高演，及香港大學校長張翔。

李家傑駐足凝望不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）所送花牌。（恒基兆業地產提供）

不丹國王送上花牌：With deepest respect

另一張相片則顯示，不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）亦有送上花牌，上面寫有「With deepest respect」(懷着最深切的敬意)，而李家傑駐足凝望花圈。

不丹王太后早前向李家傑發信，讚揚李兆基是一位有遠見、心懷慈悲的開拓者，將銘記他的高尚行誼，對李兆基逝世深感悲痛，並致以最深切的哀悼，並在不丹最古老的寺廟主持點酥油燈和祈福儀式，稱虔誠為李兆基的永恆安息祈禱。

▼李兆基4月28日辭靈出殯，早上情況▼



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