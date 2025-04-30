五一黃金周｜傳統酒樓靠懷舊神器吸內地客翻生　寒冬下增兩成茶市

【五一黃金周／五一假期／五一黃金周2025/五一勞動節/內地旅客／餐飲業寒冬/酒樓／茶樓／小紅書／自由行】潮流興復古，曾經被視為落伍或陳舊的傳統酒樓，如今變成內地旅客新寵，在復活節港人北上潮的衝擊下，竟能憑着主打「懷舊」而逆市大旺，其中有46年歷史的旺角倫敦大酒樓，假日期間靠內地客填補兩成以上的茶市生意；有98年歷史的中環蓮香樓，自去年復業後，每日更是大排長龍，粉絲來自世界各地。



不過，傳統酒樓要突圍，必備一款懷舊神器，就是在香港已甚為罕見的點心推車仔。由於內地食肆近年主要以手機落單，這款載着一籠籠熱氣騰騰、新鮮出爐點心的「推車仔」，對旅客來說十分新鮮，相當渴市，加上經過內地客在社交平台「小紅書」發文推介後，變成舊式酒樓的旺場「神器」，有酒樓負責人笑言：「有啲古老嘢擺喺𠵱家就變咗好新穎。」



旺角倫敦大酒樓靠內地旅客成功撐起茶市時段，並未受到嚴重打擊。（黃浩謙攝）

旺角倫敦大酒樓靠內地旅客成功撐起茶市時段，並未受到嚴重打擊。（黃浩謙攝）

受到港人北上潮衝擊，餐飲業市道持續遇上寒冬，早前餐飲聯業協會會長黃家和指，今年復活節市道非常淡靜，生意額較平時周末大跌30%，對未來前景感到不樂觀。不過，有傳統酒樓毋須刻意作出任何改變，僅靠一款「神器」便吸引不少內地旅客慕名光顧，成功撐起茶市時段，逆市旺場。

倫敦大酒樓︰內地旅客復活節期間填補逾兩成茶市生意

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，內地旅客在復活節期間，填補兩成以上的茶市生意。他解釋，雖然復活節並非內地的公眾假期，但他們專程請假來港感受節日氣氛，順道到酒樓品嚐港式點心，預計五一黃金周將迎接更多旅客。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（黃浩謙攝）

部份內地旅客五一避開黃金周人潮提早訪港

不過，香港人熱愛飲茶文化，酒樓林立，究竟倫敦大酒樓有何致勝之道？記者上周六（26日）中午在現場所見，內地旅客確實為數不少，他們大部份為了避開黃金周的人潮，選擇提早來港旅遊，很多人更是慕名而來，為了一睹甚為少見的點心推車仔真身，感受懷舊飲茶文化。

其中來自四川成都的姚小姐於上周五（25日）首次來港，在小紅書發現倫敦大酒樓，便與朋友來感受香港的酒樓文化。她表示，由於下午要品嚐香港街頭小吃，需要留肚不可吃太多，但桌上仍放滿蝦餃、鳳爪及糯米雞等一籠籠點心。

來自四川成都的姚小姐形容點心車為罕有及特別。（馬楚烽攝）

深圳旅客李小姐提到內地酒樓盛行手機落單，認為點心車取餐更為方便。（馬楚烽攝）

成都旅客形容點心車為罕有及特別︰你需要什麼就告訴她

姚小姐表示，即使在內地廣東飲茶也沒有點心車，形容為罕有及特別。「譬如說比較特別是她推餐車過來，你需要什麼就告訴她，或者你要自己拿卡單去前面領菜。我們那邊沒有這種，我們一般需要在餐桌上面點好了，然後他再給你送過來。」

深圳旅客李小姐經常來港購物，卻從來沒試過在香港飲茶。當日早上她便心血來潮在小紅書中，尋找香港地道酒樓，發現倫敦大酒樓獲網民好評，隨即與家人啟程搭高鐵來港，計劃午飯後到附近的商舖購買藥物及護膚品。

有內地旅客形容點心車為罕有及特別。（黃浩謙攝）

內地旅客表示，內地酒樓盛行手機落單，認為點心車取餐更方便。（黃浩謙攝）

深圳旅客︰內地酒樓盛行手機落單 點心車取餐更方便

雖然深港兩地相鄰，飲食文化理應相似，但李小姐對香港這種傳統舊式酒樓感到十分新鮮，大讚香港點心價格與內地相近，但味道更勝一籌。其中以豬蹄（豬手）作食材的點心在內地頗為罕見，因此印象深刻。她又提到，內地酒樓盛行手機落單，認為香港這種點心車取餐更為方便，「想吃什麼直接現場點就可以吃。」

李小姐又稱，會「打卡」上傳至微信朋友圈分享，讓朋友也一同來港體驗。「一般都是在路上的茶餐廳吃，現在第一次選擇來茶樓，覺得很不一樣。」

2025年4月4日清明節，中環蓮香樓排隊人龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

歷史更為悠久的蓮香樓也保留點心車。（資料圖片／廖雁雄攝）

內地及台灣旅客到蓮香樓只為感受「推車仔」文化

除了旺角倫敦大酒樓，歷史更悠久的中環蓮香樓，在去年復業後，也成功依靠點心車吸引內地旅客，每日幾乎座無虛席。記者早前在清明節（4月4日）到場直擊排隊人龍，當時分別有內地及台灣旅客表示，專程到蓮香樓只為感受「推車仔」文化。

+ 16

時代巨輪下點心車再受追捧︰古老嘢擺喺𠵱家就變咗好新穎

酒樓推車仔文化在小紅書中備受追捧，除了有內地網紅推介的香港攻略，指明點心推車仔為必打卡之處，也有來自不同地區的旅客在社交媒體推介，證明式微多時的點心車大受歡迎，在餐飲業寒冬中「鹹魚翻生」，成為傳統酒樓的吸客、吸金「神器」。