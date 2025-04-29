油尖旺地區康健站擴充為康健中心　九龍樂善堂營運料第四季投用

撰文：蕭通
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醫務衞生局周一（28日）公布，經公開招標後向九龍樂善堂批出為期3年的營運服務合約，將現時的油尖旺地區康健站擴充為康健中心，預計今年第四季投入服務。主中心將設於旺角廣東道1047號（即前旺角街市大樓），總面積約1,000平方米，較現時的康健站增加約3倍。基層醫療署會與營運機構商討，並落實將康健站擴充為地區康健中心的過渡方案，確保服務順利銜接。

前旺角街市將用作建設油尖旺地區康健中心的主中心。（資料圖片）

統籌區內基層醫療服務　每周6天各營運至少10小時

醫衞局表示，油尖旺地區康健中心將繼續統籌區內基層醫療服務，一方面擔任個案經理角色支援基層醫療醫生，另一方面作為地區醫療健康資源樞紐，連繫社區不同界別的公私營服務機構。中心亦會繼續為市民配對家庭醫生，透過「健康人生計劃」為市民提供全面的疾病預防建議，推行「慢性疾病共同治理先導計劃」，以及提供社區復康服務、專屬護士診所和專職醫療服務等。

主中心將增設復康設施和視聽評估室，亦會優化健康教育活動的設施。根據營運服務合約，營運機構須在營運首年內，在同區設立3附屬中心，以提高服務可及性。主中心及3間附屬中心每星期開放6天，每天服務時間至少10小時。

九龍樂善堂主席李培埡表示，在過去3年，由該組織營運的油尖旺地區康健站，一直擔當地區健康服務及資源樞紐。是次獲批油尖旺地區康健中心的營運服務合約，定必竭盡所能充分善用以往所積累的經驗及地區網絡資源優勢，協助建立更完善的社區基層醫療體系。

圖為由九龍樂善堂營運的油尖旺地區康健站。（九龍樂善堂網站圖片）

已於太子開設社區藥房及診所　與康健中心協作

九龍樂善堂稱，為配合地區康健服務的發展策略，已於太子始創中心設立多個醫療服務單位，包括：社區藥房、中醫、西醫及牙科診所，另設腦退化症服務支援中心，以應對市民不同健康需要。各醫療單位將繼續與油尖旺地區康健中心緊密聯繫，透過協同作用及跨專業服務介入，為市民帶來全面且連貫的醫療支援。

去年的《施政報告》提出，將更多地區康健站擴充為地區康健中心。連同預計今年開始營運的中西區地區康健中心、油尖旺地區康健中心，全港地區康健中心數目將增至9間。

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