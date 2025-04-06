前旺角街市翻新工程獲入伙紙　未來數月裝修作油尖旺地區康健中心

前旺角街市2010年關閉，2020年交由市建局負責翻新工程，外牆改用鋁板代替油漆，又改動窗戶位置、大小等。項目近日取得「入伙紙」及「消防紙」，未來數月將內部裝修，之後交由醫務衞生局及相關機構營運，用作油尖旺地區康健中心未來10年的中期選址。至於永久選址則設於市建局位於洗衣街、以「一地多用」模式興建的多用途綜合大樓。



前旺角街市將用作地區康健中心中期選址。（資料圖片）

康健中心面向亞皆老街方向採用落地大玻璃設計，增加採光。（設計構想圖／市建局圖片）

市建局2020年接手翻新

位於旺角亞皆老街與廣東道的旺角街市1977年啟用，2010年關閉，空置超過10年，至2020年交由市建局翻新。市建局行政總監韋志成今（6日）在網誌表示，當時部份牆身滲水，還有批盪和石屎剝落等，甚至已有鋼筋生鏽外露，外牆更可能有石屎從高處墮下的風險。另外，街市的排水、電力系統老化及損壞，街市亦沒有消防花灑系統、消防水缸等，不符合建築法規和安全要求。

前旺角街市天花曾有石屎剝落、鋼筋外露（左圖），部分天花滲水情況嚴重（右圖）。（市建局圖片）

市建局接手後，擴大停車場面積，方便復康巴士、私家車或的士駛入，車輛毋須再「車尾入」倒車進入停車位。市建局又拆卸位於天台、供街市保安員使用的小型宿舍，以設置消防水缸。另外，大樓重新鋪設地板、粉飾牆身、安裝冷氣及接駁光纖網絡，又增設暢通易達的扶手斜道及升降機，方便長者及輪椅使用者等。

康健中心增設有扶手的斜道，方便輪椅使用者和長者等有需要人士前往不同樓層。（設計構想圖／市建局圖片）

擴大窗戶面積 移後一米供市民等巴士

市建局改造面向廣東道和亞皆老街的立面，改動窗戶位置及加裝玻璃，擴大窗戶面積，增加大樓天然採光。面向亞皆老街的一面有多個露天巴士上落車站，但欠缺排隊設施，加上舊區行人路較狹窄，市建局團隊將落地玻璃向後移約一米，提供額外空間讓市民等候巴士時短暫停留或避雨，令行人路變得更「闊落」和易行。

另外，外牆飾面改用鋁板代替油漆，減低維修需要。

面向亞皆老街的落地玻璃向後移一米，騰出更多空間供市民和候車乘客使用。（設計構想圖／市建局圖片）

永久選址設於洗衣街綜合大樓

前旺角街市翻新工程近日取得「入伙紙」和「消防紙」，未來數月將裝修及執修，估計足夠應付地區康健中心未來10年的需要。期間，市建局洗衣街/花墟道發展計劃將以「一地多用」模式興建一幢多用途綜合大樓，落成啟甪後，地區康健中心將「無縫過渡」至新綜合大樓作永久選址。