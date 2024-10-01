國慶｜李慧詩帶領健體操　葵青地區康健中心推廣身心健康

今日（10月1日）是國慶75周年，葵青地區康健中邀請李慧詩等多名星級運動員推廣運動與健康，現場更有多個工作坊，讓市民玩得開心又健康。



葵青地區康健中心邀請了2012年倫敦奧運場地單車賽銅牌得主李慧詩、2018雅加達亞運乒乓球女團銅牌得主吳穎嵐、香港女籃代表任栩燕，以及前香港籃球代表劉凱濤，帶領參加者做易學健體操，大家舞動毛巾十分熱鬧。

中心趁國慶推廣多元化健康服務，由專職醫護團隊包括中心開放日旨在推介中心多元化的健康服務，由中心專職醫護團隊，包括：護士、物理治療師、職業治療師、營養師、藥劑師和社工，安排多個工作坊。當中包括、精神壓力測試、免費健康風險評估，亦有音樂治療分享及瑜伽環節，動靜皆宜。

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地區康健中心助市民控制慢性疾病風險

葵青地區康健中心是全香港最早成立的地區康健中心，也是政府倡導的基層醫療服務的一環，提供服務重要一環；中心提供健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康等服務。中心近期重點工作是慢性疾病共同治理先導計劃，期望更多市民登記參加。該計劃提供提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務 ，並為計劃參加者度身訂做健康管理方案，控制慢性疾病風險因素。