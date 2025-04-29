疑針灸染食肉菌｜甲類鏈球菌是甚麼？有港人日本感染亡 6類人高危

【食人菌／食肉菌／甲類鏈球菌／甲型鏈球菌／中醫針灸】一名47歲男子今月初扭傷，接受註冊中醫師針灸治療後感染甲類鏈球菌，即俗稱「食人菌」或「食肉菌」，需要截斷左下肢，調查發現銅鑼灣的中醫診所環境樣本驗出含甲類鏈球菌。



甲類鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，透過飛沫及接觸傳播，抗生素能有效醫治。港人旅遊熱點日本近年曾爆發甲類鏈球菌感染，一名香港人在日本因病離世。溫哥華一位消防員曾在東南亞旅遊期間染病，到香港後病情惡化要切除右小腿保命。



甲類鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，一般過飛沫及接觸傳播。（視覺中國）

溫哥華消防員Christopher Won旅遊期間感染「食肉菌」引致壞死性筋膜炎，到港後病情惡化，去年在本港公立醫院切除右小腿保命。（Marie Hui社交媒體圖片）

溫哥華消防員Christopher Won旅遊期間感染「食肉菌」引致壞死性筋膜炎，到港後病情惡化，去年在本港公立醫院切除右小腿保命。（Marie Hui社交媒體圖片）

近年多宗嚴重個案患者要截肢 曾有港人日本感染亡

去年溫哥華一位消防員與一家四口在東南亞旅遊期間，感染「食肉菌」引致壞死性筋膜炎，到港後病情惡化，去年在本港公立醫院切除右小腿保命。

日本去年3月起爆發甲型鏈球菌感染，一名港人在日本感染後引致壞死性筋膜炎，最終不治。

甲型鏈球菌可引起猩紅熱，發病初期身軀及頸部會出現紅疹。（資料圖片）

甲類鏈球菌透過飛沫及接觸傳播 少數感染後死亡

甲類鏈球菌，即化膿性鏈球菌，是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，一般過飛沫及接觸傳播，亦可以透過摸受污染的環境或物件而感染。有些人可以帶菌而沒有任何病徵，絕大部份人受感染後只有輕微疾病，例如喉嚨痛、頭痛、發燒、膿皰瘡和猩紅熱，少數情況下，感染「食肉菌」後會引致死亡。

中醫針炙需將針插入病人體內，故必須消毒衞生。（示意圖/資料圖片）

六類人士高危 抗生素能有效治療

衞生署表示，任何人士均有機會感染侵入性甲類鏈球菌疾病，但以下六類人士風險較高：

1. 長者

2. 幼童

3. 長期病患者

4. 免疫力低人士

5. 皮膚有破損

6. 近期曾受病毒感染（例如水痘、流感）



抗生素能有效醫治甲類鏈球菌感染，盡早治療有助加快紓緩病徵及預防併發症。另外，市民應適當處理傷口以減低受感染風險，亦應該經常保持雙手清潔。

47歲男感染後引致壞死性筋膜炎 最嚴重可奪命

衞生防護中心最新公布的個案中，一名47歲男子接受註冊中醫師針灸後感染「食肉菌」，併發壞死性筋膜炎。中心表示壞死性筋膜炎可由不同細菌引致，「食肉菌」是最常見的成因，通常透過皮膚中的傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷、穿刺、手術傷口進入身體。

如有病徵應盡快接受抗生素治療

壞死性筋膜炎患者的皮膚可能發熱、紅腫、有潰瘍、水疱或黑點。患者可能感到劇烈的疼痛，亦可能會發燒、發冷、疲倦、肚瀉、嘔吐或感染部位出現膿液。衞生署指一旦感染，患者須盡快接受適當抗生素治療，或可能需要接受外科手術，例如清除壞死組織或截肢，以阻止感染擴散，否則可引致併發症和死亡。

衞生防護中心正調查一宗感染甲類鏈球菌併發壞死性筋膜炎個案。（資料圖片）

衞生署預防感染六大貼士

1. 經常保持雙手清潔

2. 盡快清潔傷口，並用防水敷料妥善覆蓋傷口直至癒合

3. 即使是輕微或沒有感染的傷口也應該立即治理

4. 觸摸傷口前、後須潔淨雙手

5. 如有傷口，應避免前往泳池、其他水設施或自然的水體（如河流，湖泊和海水）

6. 如出現感染症狀，例如持續皮膚紅腫及痛楚等，應盡早求醫

