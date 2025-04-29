疑針灸染食肉菌｜銅鑼灣妙仁堂診所驗出病菌 涉事中醫師：已消毒
【食人菌／食肉菌／甲類鏈球菌／甲型鏈球菌／中醫針灸】衞生署今日（29日）公布一名47歲男子感染俗稱「食人菌」或「食肉菌」的甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎，需截斷左下肢，他患病前曾接受兩名註冊中醫師針灸治療。衞生署在病人所到的銅鑼灣針灸治療處所一個樣本，驗出與患者樣本同一甲類鏈球菌；另涉及的上環註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，仍在跟進。
據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。記者傍晚向妙仁堂中醫診所查詢，何俊儒中醫師沒有否認事件，他稱已安排全面消毒，未來將進一步調整業務。
男病人染壞死性筋膜炎併發敗血性休克 左下肢截肢
根據衞生署公布，47歲男患者於4月11日出現發燒和左腳大腿疼痛，在港島一間私家醫院臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並於4月13日接受左下肢截肢手術。
發病前3次分別到上環及銅鑼灣接受2名註冊中醫師針灸治療
病人於4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，病人因此於4月7日、9日及10日，先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師提供的中醫針灸治療。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其它造成皮膚破損的創傷，他的家居接觸者沒有病徵。
銅鑼灣中醫診所樣本驗出患者感染同型甲類鏈球菌
衞生署人員到過病人曾接受針灸治療的處所調查。其中位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，衞生署人員已審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測。化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析工作仍在進行中。
署方指在調查過程中，調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。調查仍在進行中，若懷疑該中醫師有專業失當行為，衞生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。
涉事上環中醫診所未見營業 衞生署尚在跟進
至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查和積極聯繫涉事的註冊中醫師。
衞生署表示，暫時沒有接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。衞生署會繼續調查事件並與另一註冊中醫師跟進。署方無公布兩間診所資料。
涉事何俊儒中醫師：已安排全面消毒
據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒中醫師、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。何俊儒中醫師有開社交媒體帳戶講養生，在Instagram有4,981位粉絲，疑是他本人在傍晚於診所內打點。
記者傍晚致電妙仁堂中醫診所找何醫師查詢，他沒有否認事件，表示由於衞生署調查，因此不方便回應。他沒有正面回應診所是否如常診症，但透露已安排全面消毒，未來將進一步調整業務。