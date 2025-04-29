疑針灸染食肉菌｜銅鑼灣妙仁堂診所驗出病菌　涉事中醫師：已消毒

【食人菌／食肉菌／甲類鏈球菌／甲型鏈球菌／中醫針灸】衞生署今日（29日）公布一名47歲男子感染俗稱「食人菌」或「食肉菌」的甲類鏈球菌，併發壞死性筋膜炎，需截斷左下肢，他患病前曾接受兩名註冊中醫師針灸治療。衞生署在病人所到的銅鑼灣針灸治療處所一個樣本，驗出與患者樣本同一甲類鏈球菌；另涉及的上環註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，仍在跟進。



據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。記者傍晚向妙仁堂中醫診所查詢，何俊儒中醫師沒有否認事件，他稱已安排全面消毒，未來將進一步調整業務。



染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療。何醫師稱已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

男病人染壞死性筋膜炎併發敗血性休克 左下肢截肢

根據衞生署公布，47歲男患者於4月11日出現發燒和左腳大腿疼痛，在港島一間私家醫院臨床診斷為壞死性筋膜炎併發敗血性休克，翌日被轉送瑪麗醫院接受治療，並於4月13日接受左下肢截肢手術。

發病前3次分別到上環及銅鑼灣接受2名註冊中醫師針灸治療

病人於4月6日因提起重物時意外扭傷，繼而出現左邊臀部疼痛、左小腿及腳麻痺，病人因此於4月7日、9日及10日，先後到上環及銅鑼灣接受兩名註冊中醫師提供的中醫針灸治療。他於潛伏期間沒有外遊，亦沒有傷口或其它造成皮膚破損的創傷，他的家居接觸者沒有病徵。

銅鑼灣中醫診所樣本驗出患者感染同型甲類鏈球菌

衞生署人員到過病人曾接受針灸治療的處所調查。其中位於銅鑼灣的涉事註冊中醫師，衞生署人員已審查針灸和感染控制程序，以及收集環境樣本進行檢測。化驗結果顯示，診所的其中一個環境樣本被檢測出含有甲類鏈球菌，與患者樣本同屬emm 4型，進一步基因分析工作仍在進行中。

署方指在調查過程中，調查人員懷疑該中醫師未有嚴格按照感染控制程序進行針刺。調查仍在進行中，若懷疑該中醫師有專業失當行為，衞生署會考慮將個案轉介香港中醫藥管理委員會跟進。

甲類鏈球菌是一種存活於咽喉和皮膚上的細菌，一般過飛沫及接觸傳播。（視覺中國）

涉事上環中醫診所未見營業 衞生署尚在跟進

至於位於上環的註冊中醫師，衞生署人員多次到訪亦未見營業，衞生署會繼續跟進調查和積極聯繫涉事的註冊中醫師。

衞生署表示，暫時沒有接獲有關兩間涉事處所有其他病人接受針灸治療後，出現不良反應的報告。衞生署會繼續調查事件並與另一註冊中醫師跟進。署方無公布兩間診所資料。

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。（廖雁雄攝)

染食肉菌的47歲男病人本月曾到銅鑼灣妙仁堂中醫診所接受中醫師何俊儒針灸治療，診所已安排全面消毒。疑是何俊儒中醫在診所內打點。（廖雁雄攝)

涉事何俊儒中醫師：已安排全面消毒

據了解，涉事的處所及中醫師為銅鑼灣妙仁堂中醫診所何俊儒中醫師、以及上環黃力行中醫針灸所黃力行中醫師。何俊儒中醫師有開社交媒體帳戶講養生，在Instagram有4,981位粉絲，疑是他本人在傍晚於診所內打點。

記者傍晚致電妙仁堂中醫診所找何醫師查詢，他沒有否認事件，表示由於衞生署調查，因此不方便回應。他沒有正面回應診所是否如常診症，但透露已安排全面消毒，未來將進一步調整業務。