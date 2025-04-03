火炭謀殺｜拳擊教練被控謀殺提堂　上庭抬頭望天花板　案5.29再訊

火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。日前再有涉案男子於泰國被捕，他被驅逐出境及返回香港，並交予香港警方。該名任拳擊教練的男子，被控一項謀殺罪，案件今午（3日）在沙田裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至5月29日，以待警方進一步調查，被告沒有保釋申請，還押候訊。



被告張國英（25歲，拳擊教練）身型健碩，應訊時不時望向旁聽席，在書記讀控罪時則抬頭看着天花板。被控一項謀殺罪，指他於被控於2025年3月16日，在香港新界火炭麗禾里與穗禾路的交界與其他不知名人士，謀殺男子譚偉東（52歲）。

被告張國英。(泰國移局圖片)

被告張國英。(王海圖攝)

被告張國英身型健碩。（林振華攝）

案件編號：STCC1257/2025