火炭謀殺｜拳擊教練被控謀殺提堂 上庭抬頭望天花板 案5.29再訊
撰文：陳蓉
出版：更新：
火炭穗禾路3月16日發生謀殺案，綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。日前再有涉案男子於泰國被捕，他被驅逐出境及返回香港，並交予香港警方。該名任拳擊教練的男子，被控一項謀殺罪，案件今午（3日）在沙田裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至5月29日，以待警方進一步調查，被告沒有保釋申請，還押候訊。
被告張國英（25歲，拳擊教練）身型健碩，應訊時不時望向旁聽席，在書記讀控罪時則抬頭看着天花板。被控一項謀殺罪，指他於被控於2025年3月16日，在香港新界火炭麗禾里與穗禾路的交界與其他不知名人士，謀殺男子譚偉東（52歲）。
案件編號：STCC1257/2025
火炭謀殺｜兇徒手法小心 多次更衣轉車潛逃終落網 警：天網恢恢火炭謀殺｜消息﹕泰國落網25歲紋身刀手為拳擊教練 有新義安背景火炭謀殺｜1刀手1車手潛逃內地 涉偷越邊境被捕 警正商討移交火炭謀殺｜25歲刀手重組行兇及逃走路線 刀斬假人腳 登建興大廈火炭謀殺│疑犯即晚逃往泰國 與泰女友芭堤雅租屋 匿藏十日落網火炭謀殺｜潛逃近半個月 其中一刀手在泰國芭堤雅落網