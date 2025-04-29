猴痘｜36歲男子確診　潛伏期內曾在香港有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（29日）公布最新一宗猴痘確診個案，個案涉及一名有長期病患的36歲男子，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有資料顯示此個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



研究人員2024年8月20日手持貼有「猴痘病毒」的試管（Reuters）

患者於上周一（21日）開始出現水疱，上周五（25日）到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情況穩定。心會繼續就個案進行流行病學調查，並將個案通報世界衞生組織。

中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染或感染後出現較嚴重病徵風險。出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

中心設有猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作。任何人懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，可致電熱線查詢及獲取相關的健康建議。

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗服務，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

1. 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

4. 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。