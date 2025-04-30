數字辦率創科業界訪福州　參與數字峰會展示產品拓展市場

第八屆數字中國建設峰會周一（28日）起一連5日在福州舉行，數字政策專員黃志光率領香港創科業界代表團參與峰會，以及現場體驗區「香港館」的展出。「香港館」由數字辦和港府駐福建聯絡處聯合主辦，展出約30間香港參展商的創科產品和方案，深化港企與內地合作，同時協助企業探索及拓展內地龐大的市場。



圖為2025年4月28日，數字政策專員黃志光（右二）在第八屆數字中國建設峰會現場體驗區參觀「香港館」，聽取參展商介紹香港創科產品和方案。（政府新聞處圖片）

展品涵蓋金融醫療等領域 助內地業界和投資者認識

「香港館」展品主要來為獲獎項目，涵蓋各種前沿科技，包括大數據分析、人工智能、區塊鏈、雲計算和物聯網等。展品的應用範疇廣泛，覆蓋金融、醫療、智慧工地管理和數碼娛樂等領域。

黃志光於「香港館」的開幕禮致辭時表示，今年是數字辦首次率團於峰會「香港館」展出，讓內地創科業界和投資者更深入了解香港的優秀服務和領先產品，助力香港業界開拓內地龐大市場，更展示香港的創新實力，突顯其在融入國家創科發展大局中的潛力。

參觀人工智能計算中心 出席華為舉辦論壇

黃志光周一下午並參觀福建人工智能計算中心，隨後到訪福建大數據交易所。他最後到訪了中國聯通福州「智‧雲」數據中心，了解該企業如何構建高算力和高安全性的綠色低碳數據中心，以及其推動「港數閩存、港數閩算」的最新技術部署。

他當晚並出席華為技術有限公司舉辦的數字中國AI CITY高峰論壇，分享港府在人工智能應用方面的最新進展，以及數字辦4月15日發布的《香港生成式人工智能技術及應用指引》，展示香港在推動數字政府建設和人工智能發展的積極舉措。

黃志光周二（29日）上午出席峰會的開幕式，下午參與由國家互聯網信息辦公室主辦的電子政務分論壇，並圍繞香港通過數字賦能提升政務服務的策略發表主題演講。