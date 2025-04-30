無創治肝癌機｜養和免費獲贈　治療套餐收34萬　病人組織批定價高

【李嘉誠基金會／肝癌無創組織碎化治療／Histotripsy 2.0系統】李家誠基金會去年11月起，先後向本港兩間醫學院、養和醫院及港怡醫院各捐贈一部無創治肝癌的醫療系統Histotripsy。養和醫療集團獲Histotripsy已抵港，更獲李家誠親身視察，院方預計下月初展開首個肝癌無創組織碎化治療。



據養和醫院網頁介紹，肝癌組織碎化治療套餐計劃歷時兩日一夜，索價34萬，限時優惠為31萬，合資格的香港居民可獲減免5萬元，定價與港怡醫院相若，後者套餐收費為30.8萬元起。兩間私院收費比治療成本高出約20多萬，有病人組織認為，私院獲免費贈送治療器，目前收費定價仍然偏高，有空間調整收費，而非單純作生財工具，「如果部機自己俾錢買，點定價都得」。



李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會去年9月向港大醫學院捐贈超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器。（港大醫學院圖片）

採用超聲波組織碎化技術的無創治肝癌儀器Histotripsy，自去年11月起引入本港，四部儀器先後置於瑪麗醫院、養和醫院、港怡醫院及中大醫院，既用於臨床試驗，同時投入私家服務。

養和醫院獲贈的Histotripsy2.0治療機近月已抵港，院方昨日公布，李嘉誠已到醫院親身見證儀器，本月中已開始治療前服務，5月初將展開首個肝癌組織碎化治療。

治療套餐收費 養和34萬 港怡30.8萬

根據養和醫院官網介紹指，肝癌組織碎化治療套餐計劃宗價34萬，限時優惠下31萬，合資格的香港居民可獲減免5萬元。治療方案歷時兩日一夜，除提供普通病房住宿外，亦包括治療費用、在院醫生費用、麻醉費、儀器設備費、護理費及其他基本藥物、消耗品、物料費。

兩私院向合資格香港居民減5萬元

至於港怡醫院獲贈的Histotripsy 2.0 治療機，則於上月底投入私營服務。根據港怡醫院的網站顯示，歷時兩日一夜的療程收費30.8萬元起，包括醫生收費、病房收費、基本儀器、設備、消耗品和物料收費、相關及必須之基本診斷費用，包括病理化驗及X光診斷造像，以及護理程序收費。合資格的香港居民可獲減免5萬元。

養和醫院網頁介紹指，其肝癌組織碎化治療套餐計劃同樣歷時兩日一夜，要價34萬，限時優惠下亦要31萬，合資格的香港居民同樣可獲減免5萬元。（養和醫院網頁截圖）

港怡醫院的網站顯示，歷時兩日一夜的療程作價30.8萬元起，有關該套餐程序的醫生收費、病房收費等。（港怡醫院網頁）

不少癌症患者因為經濟狀況，也會選擇到公立醫院治療，如病情不嚴重、只需切除癌細胞的病人，只需支付一般住院費，每晚收費120元，一般需留院1至2星期，合共840元至1,680元；藥物方面，通用藥物免費，專用藥物的收費為每種15元，自費藥物則按成本收費。

病人組織：私院治療套餐收費偏高 可思考調整收費

兩間醫院無創治肝癌療程索價逾30萬，比曾公布的治療成本約6.2萬元多約24萬。病人政策連線主席林志釉認為，有關收費對收入較低的市民較為高昂。他指，私家醫院「打開門做成意」，定價考慮成本等費用，屬無可厚非，不過該儀器由李家誠基金會免費贈送，兩私家醫院已省去一筆購買儀器的支出，可考慮調整收費，「俾啲機會」讓更多市民受惠，而非將儀器單純用作生財工具，「如果部機自己俾錢買，點定價都得」。

病人政策連線主席林志釉（資料圖片）

他認為，私院治療套餐收費偏高，即使需要麻醉及住院，亦不至於要30多萬，建議兩間醫院在機器閒置時，提供一些額外服務予一般市民，至於收費方法則可以再商議。

立法會議員陳凱欣認為，對一般市民來說，有關治療費用定然並不便宜，但相信港怡醫院及養和醫院是有計算過營運成本等，加上該儀器在全球來說也是最新，價格應是經過考慮才得出。

立法會議員陳凱欣（資料圖片/黃浩謙攝）

倡私院向合適病人收公院價治療

陳凱欣認為，李家誠基金會贈出的Histotripsy系統全數落戶私家醫院，已是既定事實，應聚焦探討如何協助一般市民接受相關治療，舉例坊間的慈善基金或與癌症相關的基金可否提供治療資助等。

她續指，Histotripsy治療器對部份癌症病人而言，較其他治療方法更合適，如病人獲醫生或專家證明適合接受治療，建議兩間私家醫院可考慮收取一個接近公立醫院價格水平的收費。