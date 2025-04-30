無創治肝癌機｜料全歸私院　陸志聰倡公私營合作　更多病人受惠

【李嘉誠基金會／肝癌無創組織碎化治療／Histotripsy 2.0系統】無創治肝癌治療機Histotripsy自去年11月起，由李嘉誠基金會引入本港，向兩間醫學院及兩間私營醫院各捐贈一部。



首部來港的Histotripsy，原先落入港大教學院醫院的瑪麗醫院，不過料最終轉至私營港怡醫院作培訓用途。病人政策連線主席林志釉認為，公立醫院「唔爭氣」，白白浪費一個機會，令人唏噓，尤其該儀器對香港未來醫學發展是一個重大指標。



前醫管局港島東醫院聯網總監陸志聰則指，醫管局在引入新儀器時首要考慮病人存活率、及是否有足夠數據，而Histotripsy系統因「出得太快」，因此缺乏臨床數據，若其成效得到數據支持，當局可考慮以公私營合作方式，讓一般市民也可選擇該治療方法。



李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會至今捐出四部Histotripsy治療機，目前除了作為臨床試驗，上月底起已投入私營服務，預計最終全部置於三間私院，分別是港怡醫院、養和醫院及中大醫院。

首部來港的Histotripsy，原先落入港大教學院醫院的瑪麗醫院，不過有報道曾引述消息，瑪麗醫院獲贈Histotripsy治療機後，將儀器「投閒置散」，最後會轉至港怡醫院作培訓用途。

病人組織：公院唔爭氣 獲贈後無善用

對於3部治療機全數由私院擁有，林志釉認為，公立醫院「唔爭氣」，當初瑪麗醫院獲李家誠基金會贈送儀器後卻沒有好好運用，結果浪費了一個機會，「呢啲機會唔係成日有」。他說為此感到唏噓，尤其是該儀器關乎人命，可改善癌症治療，亦是香港醫療未來發展的重大指標。

病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

至於為何公立醫院未有引入該儀器，醫衛局、衛生署及醫管局曾稱，公營醫療系統應用創新藥械有嚴格既定機制，醫管局評估和決定引進新藥、器械和其他創新治療方法時，需確保公平客觀及謹慎運用公共資源，考慮安全性、治療效果有否充分實證數據等。

陸志聰：公院引入新機 先考慮病人存活率及復發率

陸志聰表示，醫管局在引入新儀器時，會先考慮有關儀器「係咪啱用」，其次是資源是否足夠。當中亦有不少考慮，如職員培訓、引入到哪間公立醫院，引入的先後次序等。而引入新儀器時，亦需討論需不需要向病人收取額外費用，不過這個情況過去甚少出現。

他續指，儀器最首要的考慮是病人的存活率及復發率，其他如是否無創，加快出院時間等都屬其次。同時亦需研究新儀器是否比現有的優良，然後要審視其研究結果、文獻及足夠的臨床數據。若一些有名的國際期刊有刊出該儀器的數據，亦會增加醫管局引入儀器的意願。

醫管局前行政總監陸志聰（資料圖片）

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

Histotripsy「出得太快」 欠臨床數據參考 儀器消耗品涉數萬

至於今次的Histotripsy治療機，陸志聰說因其「出得太快」，因此缺乏足夠的臨床數據供醫管局參考；儀器亦包含一些消耗品，可能需數萬元去購置，相信亦在醫管局的考慮當中。他指，如治療機滿足了有關要求，即使公立醫院不添置，亦可以透過公私營合作模式，讓公立醫院的病人可以受惠。

本港目前採用自願性的「醫療器械行政管理制度」，尚未立法監管醫療儀器。陸志聰認為不理想，如醫療公司推出新儀器時，便應將文件及資料交予有關當局，經審批後再加入表列當中，「安全考慮下，大家放心」。陸志聰同時指出科技日新月異，希望當局在審批時可設法加快進度，或容許「特事特辦」，令病人更快得益於新技術。

衞生署表示，早前接獲一項超聲波組織碎化醫療器械的表列申請，現正就相關安全、品質及性能的要求在處理當中。