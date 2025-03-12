港怡獲治癌組織碎化技術儀器│療程$30.8萬起　彭鴻昌：醫療不平等

李嘉誠基金會先後宣佈，向養和醫院、港大醫學院和中大醫學院捐贈各一部超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器。該儀器用作肝癌治療，其無創的特性令住院時間更短、病人康復更快。其中，港大醫學院曾將機器放在瑪麗醫院，作臨牀研究，令20名病人可免費使用此服務。



可是，在臨牀研究結束後，李嘉誠基金會將儀器放置到私營的港怡醫院。港怡網站顯示，整個療程作價30.8萬元起。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，基層市民及長期病患者未必負擔得起此價錢，直指是「醫療不平等」，呼籲醫管局商討可讓基層也能享用此技術的方案。



港怡醫院。(資料圖片)

病人每次治療成本8,000美元

去年11月，港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部Histotripsy系統，隨即開展臨牀研究計劃，在瑪麗醫院為20名肝癌病人免費提供最新療法。港大臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁說，每名病人每次治療成本為8,000美元（約6.2萬港元），李嘉誠基金會和港大醫學院將各自承擔10人的治療成本。

港大臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁（中）說，每名病人每次治療成本為8,000美元（約6.2萬港元）（資料圖片／馬煒傑攝）

港怡Histotripsy療程30.8萬元起

臨牀研究結束後，李嘉誠基金會將儀器轉移到港怡醫院。港怡網站顯示，歷時兩日一夜的療程作價30.8萬元起，合資格的香港居民可獲減免5萬元。私家醫院養和醫院同樣獲捐贈Histotripsy系統，《香港01》已就相關療程收費向養和醫院查詢，正等候回覆。

港怡網站顯示，歷時兩日一夜的療程作價30.8萬元，合資格的香港居民可獲減免5萬元。（港怡網站）

不少癌症患者也會選擇到公立醫院治療，因為收費便宜得多。以病情不嚴重、只需切除癌細胞爲例，病人只需支付一般住院費（每晚150元，一般需留院1至2星期，合共1,000至2,000元）；藥物方面，通用藥物免費，專用藥物的收費為每種15元，自費藥物則按成本收費。

病人組織：基層市民難負擔私院收費

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，Histotripsy系統對治療有成效之餘又可以減輕病人痛苦，惟基層市民及長期病患者未必負擔得起私家醫院的收費，直指目前情況是「醫療不平等」。他呼籲醫管局要商討可讓基層也能享用此技術的方案，同時建議一些治療基金可考慮資助基層使用此系統。