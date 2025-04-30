五一黃金周｜海關全港購物熱點加強巡查　提醒商戶必須要遵守法例

內地五一黃金周明日（5月1日）開始，料有大批內地旅客來港。香港海關自上周四（24日）起於全港各區的購物熱點加強巡查，提醒商戶必須要遵守《商品說明條例》的規定，以保障本地消費者及訪港旅客的權益。



海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。海關人員在羅湖口岸派發宣傳單張。（政府新聞處圖片)

海關表示，除了巡查購物熱點之外，海關人員亦到油尖旺和銅鑼灣等旅遊購物區的藥店、參茸海味店、珠寶首飾店及小販攤檔進行合規宣傳教育，提醒商戶和旅遊從業員遵守《條例》的規定。

海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。關人員在尖沙咀向商戶進行合規宣傳教育，提醒商戶遵守《條例》的規定。（政府新聞處圖片)

海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。海關人員在羅湖口岸派發宣傳單張。（政府新聞處圖片)

海關人員亦於陸路口岸派發單張，提醒本地消費者和旅客要光顧信譽良好的商店，付款前要確定貨品的計價單位和總價格，保留購物單據及相關紀錄，若日後需要作出投訴，可作為憑證。如對貨品的真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。海關人員在羅湖口岸派發宣傳單張。。（政府新聞處圖片)

海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。海關人員在落馬洲口岸派發宣傳單張。（政府新聞處圖片)

海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導消費者購物的情況，設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，會即時轉介個案予調查人員作優先處理。

海關4月24日起展開特別行動，於內地勞動節黃金周期間加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》規定。海關人員在旺角通菜街向小販攤檔派發宣傳單張，並提醒商戶遵守《條例》的規定。。（政府新聞處圖片)

海關指出，根據《商品說明條例》，商戶如使用不良營商手法，包括就商品作出虛假說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性營業行為及先誘後轉銷售行為；或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

市民可致電海關二十四小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵（crimereport@customs.gov.hk）、網上表格舉報懷疑違反《條例》的事宜。