李兆基紀念展舉行　子女給父親的家書曝光　「白之戀人」藏軼事

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。他從順德家鄉金舖隨行而來的金秤、日常隨身攜帶的懷錶、孫兒百日宴的手寫演辭，以及家傳腰帶等曝光。



恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（5月1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。（倪清江攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（5月1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。（倪清江攝）

李家誠家書寫下世望當「李兆基的爸爸」：讓我照顧您

展覽另一焦點是大量家庭照，當中有李兆基與一眾內孫及外孫「上山下海」遊玩相片，不少都未曾曝光。長子李家傑、長女李佩雯、幼子李家傑及兒媳徐子淇寫給父親的「家書」也首次公開展示，可看到李家誠如何寫希望下世做李兆基的爸爸。

長子李家傑、長女李佩雯、幼子李家傑及兒媳徐子淇寫給父親的「家書」也首次公開展示，可看到李家誠如何寫希望下世做李兆基的爸爸。（倪清江攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（5月1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。（倪清江攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（5月1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。（倪清江攝）

恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世後，集團今日（5月1日）起一連五日為他舉行紀念展，展出他起家、興業、家庭及社會捐獻的資料。（倪清江攝）

日本手信「白之戀人」盒印自己頭像 送員工、朋友和客戶

《李兆基博士紀念展 — 和光同塵》會場中央擺放李兆基生前工作枱複製品，不過枱上的物品則是他生前所用過的真品，包括玉算盤、計數機、紙鎮台、多個枱鐘、漏斗、馬油等。展覽更展示他的一些小秘密，如他原來喜歡吃港人必買的日本手信「白之戀人」餅乾，更曾大額向廠商訂購，並將他的頭像印在盒上，以送給員工、朋友和客戶。

李兆基生前喜歡吃港人必買日本手信「白之戀人」餅乾，曾大額向廠商訂購，並將自己頭像印在盒上，送給員工、朋友和客戶。（倪清江攝）

展覽在恒基地標建築中環The Henderson頂樓Cloud 39舉行，五日參觀名額已滿，約會招待有一萬人。展覽今日下午一時開放予公眾參觀，參觀者都是本地人，當中有恒基集團員工，也有在青年協會李兆基中學就讀學生。