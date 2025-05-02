前區議員王進洋涉電騙　否認串謀詐騙及洗黑錢19罪　明年3.9審理

前離島區議員王進洋被指牽涉「猜猜我是誰」電話騙案，涉假扮事主的親人，自稱犯了法索取保釋金。王被控串謀詐騙及洗黑錢等19罪，涉款74萬元，他今（2日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）否認全部控罪，已還押近2年的王申請保釋候審，被暫委法官劉綺雲拒絕。案件排期至2026年3月9日開審，預計審訊需時8天。



被告王進洋（28歲，無業），被控9項串謀詐騙罪，指他於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙9名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，誘使他們交出合共74萬元現金。王另被控10項洗黑錢交替控罪，指他連同其他身份不詳人士，處理合共74萬元犯罪得益。

王今否認全部控罪，控方表示將傳召4名證人，王一方爭議錄影會面內容。辯方有保釋申請，暫委法官劉綺雲聽畢陳詞後拒絕，王繼續還押。

案件編號：DCCC 357/2024