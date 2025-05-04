五一黃金周｜首三日內地旅客共68萬人次　達去年五日總數89%

內地五一黃金周昨日（3日）來到第三日，入境處公布有19.3萬人次內地旅客入境，較前兩日回落。由5月1日至3日累計有68萬人次內地旅客來港，已達去年五日總數的89%，差距只有8.4萬人次。



出境方面，昨日離境港人有44.3萬人次，較前日多超過13.5萬，當中經陸路及海路北上深圳等地有34.7萬人次。



五一黃金周踏入第三日，尖沙咀人流逼爆，星光大道極度墟冚。（廖雁雄攝）

五一黃金周踏入第三日，尖沙咀彌敦道人頭湧湧。（廖雁雄攝）

尖沙咀天星碼頭有不少內地旅客排隊等候登船。（廖雁雄攝）

昨日44.3萬港人出境 大部份北上到內地

昨日出境有70.5萬人次，其中約6成、44.3萬人次為香港居民。撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有34.7萬人次經陸路或海路口岸北上內地。

連接香港和內地的陸路口岸中，最繁忙是羅湖口岸錄得10萬人次入境，出境有15.6萬人次。其次是福田口岸（落馬洲支線），入境有8.8萬人次，出境有12.3萬人次。

昨9.3萬人次內地旅客來港 連續三日都多於去年同期

入境方面則有50.1萬人次，其中內地旅客有19.3萬人次，較5月1日及2日分別22.2萬及26.7萬人次回落，但仍比去年第三日稍多約4,000人次，連續三日都多於去年同期。訪港內地旅客中，有16.3萬人經陸路或海路口岸來港。

最多內地旅客經高鐵西九龍站口岸入境，有33,565人次，其次是落馬洲支線口岸，羅湖口岸佔第三，分別有25,169人次及21,170人次。

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

觀光城巴更出現過百米人龍，由漢口道的上車站延伸至梳士巴利道及九龍公園徑交界。（廖雁雄攝）

首三日內地旅客總數只比去年五日少8.4萬人次

去年五一黃周金五日來港人數，介乎90,256（第五日）人次至191,652（第二日）人次，總數766,179人次。今年首三日都多過去年同期，累計已有682,114人次，即去年五日全期的89%，暫時差距只有84,065人次。