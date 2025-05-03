五一黃金周｜福田口岸擁擠場面嚇跑港人 深圳皇庭廣場當地人居多
撰文：吳美松
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【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／蓮塘口岸／香園圍】下周一（5日）是佛誕公眾假期，港人今日（3日）起可享有三日連假，部分人選擇北上消費，不過，今早所見，經羅湖北上的人流不算太多。而昨日大批旅客經福田口岸落馬洲站抵港逼爆，今天亦變得十分暢通。有網民指今日人潮大部分轉往福田口岸；或許如此，距離福田口岸兩個地鐵站的皇庭廣場，並未見太多港人到此消費，多以當地人為主。
今早11時左右，港鐵上水站往羅湖及落馬洲的月台未見多人，幕門前亦沒有人龍。記者用了不多於20分鐘時間便已入境內地，沿途並沒有出現要停下腳步等人潮散卻的情況。
不過同時亦有數百人與記者一同過關。距離福田口岸僅兩個地鐵站距離的皇庭廣場，以往為港人北上熱點，但今日可能因少了港人經福田口岸過關，商場亦未有太多港人，雖有人流，但以當地人佔大多數，港人比例大大減少。
有商戶表示，今日接待的多為內地人，預計未來一、兩天會多一些港人顧客；商場人流與普通周末相若。
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