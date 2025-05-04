濫用公屋｜房協接4宗舉報　設小型頒獎禮　舉報人或可獲3千元獎金

【濫用公屋／房協／舉報濫用公屋獎】房協4月推出「舉報濫用公屋獎」，成功協助收回公屋的舉報人可獲3,000元獎金。截至上月23日，房協接獲4宗舉報參與計劃，會根據資料進一步跟進及調查，日後適時舉行小型頒獎禮，獲獎人士可自由選擇是否出席。



房協今年4月推出「舉報濫用公屋獎」，截至上月23日，共接獲4宗舉報參與計劃。（資料圖片）

房協今年4月推出「舉報濫用公屋獎」，截至上月23日，共接獲4宗舉報參與計劃。（資料圖片）

房協今年四月推出「舉報濫用公屋獎」，截至上月23日，共接獲4宗舉報參與計劃。（資料圖片）

舉報人可獲3,000元獎勵金

房協今年1月22日回應申訴專員公署主動調查行動報告時，透露會於4月推出「舉報濫用公屋獎」。根據房協網站，計劃與房屋署較早前推出的同名計劃看齊，參與計劃者須實名舉報，如果提供的資料成功協助房協收回公屋，舉報人可獲最高3,000元獎勵金及感謝狀。

計劃推出23日收4宗舉報

房協表示計劃截至上月23日，共接獲4宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，將根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。

將設小型頒獎禮 可自由選擇是否出席

房協日後會適時舉行簡單的小型頒獎禮，時間及形式待定，獲獎人士可自由選擇是否出席。若獲獎人士選擇不出席頒獎禮，房協會另行安排獲獎人士領取獎勵金及感謝狀。