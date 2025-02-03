濫用公屋｜去年逾八成半個案上訴失敗　議員接求助子女暪父母買樓

立法會房屋事務委員會今日（3日）開會討論將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高罰50萬元、監禁一年，會上有議員關注坊間的特殊個案，子女與父母不和自行買樓，隱瞞住公屋的父母，房署的上訴委員會會否酌情處理。



房屋局局長何永賢稱上訴委員會處理證據時會一併考慮。不過，她主動透露去年上訴成功不用遷出公屋的個案佔14%，換言之逾八成半人上訴失敗，何認為反映上訴委員會運作健康有效。



房屋局局長何永賢（梁鵬威攝）

「嚴重濫用公屋」擬最高罰50萬元、監禁一年

房屋局提出的修例建議，是將嚴重濫用公屋行為變成罪行，而不單是違反租約。「嚴重濫用公屋」的定義包括在無合理辯解下，以金錢利益分租公屋單位或容許他人居住於公屋單位；或租戶家庭不居於有關單位並將其用於商業用途，局方建議嚴重濫用公屋最高罰款50萬元及監禁1年。

九龍中立法會議員、A4聯盟楊永杰（黃浩謙攝）

議員接求助子女暪父母買樓

A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰稱，曾收到居民求助，子女自行買樓未告知靠綜援生活的父母，全家照常申請公屋，及後被舉報時父母才知情，結果「全家都冇屋住」。楊永杰認為此類個案屬情有可原，詢問局方上訴委員會會否酌情處理。

何永賢。（陳葦慈攝）

去年八成半人上訴失敗遷出公屋

何永賢回應時坦言「希望子女真係唔好連累老人家」，稱若有類案，不知情的父母若能有合理辯解，例如臥病在床無認知能力、有醫療報告，上訴委員會會一併考慮再做決定。

何永賢亦主動透露，過去一年上訴成功、即收回遷出公屋通知書的有14%，換言之有八成半人被要求遷出公屋後上訴失敗，顯示上訴機制運作健康有效。