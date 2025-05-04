運輸署料今明多人陸路回港 籲預留交通時間 盡量非繁忙時段出行
撰文：林遠航
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一連五日的內地五一黃金周即將踏入尾聲。運輸署預計今日（4日）較後時間及明日（5日）將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
運輸署指，預計今日較後時間及明日，返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，公共運輸服務營辦商將加強服務應付乘客需求。
署方又預計，經港珠澳大橋往返內地或澳門的跨境私家車亦會顯著增加，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
市民可透過流動應用程式「香港出行易」查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通狀況，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況；以及透過「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號，查看大橋珠海口岸車輛出入境高峰時段預測，以便及早計劃行程。
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