運輸署料今明多人陸路回港　籲預留交通時間　盡量非繁忙時段出行

一連五日的內地五一黃金周即將踏入尾聲。運輸署預計今日（4日）較後時間及明日（5日）將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。



落馬洲站5月2日人頭湧湧。（小紅書圖片）

五一黃金周福田口岸等多個陸路跨境口岸出現人潮。（小紅書圖片）

五一黃金周福田口岸等多個陸路跨境口岸出現人潮。（小紅書圖片）

運輸署指，預計今日較後時間及明日，返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，公共運輸服務營辦商將加強服務應付乘客需求。

署方又預計，經港珠澳大橋往返內地或澳門的跨境私家車亦會顯著增加，呼籲旅客預早妥善規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。

市民可透過流動應用程式「香港出行易」查閱大橋香港口岸出境及入境客車通關廣場的交通狀況，亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查閱大橋珠海口岸的車輛實時通關情況；以及透過「港珠澳大橋統一信息發布平台」微信公眾號，查看大橋珠海口岸車輛出入境高峰時段預測，以便及早計劃行程。

運輸署呼籲預留交通時間，盡量非繁忙時段出行。（資料圖片/歐陽德浩攝）

乘坐金巴的港人仍然絡繹不絕，現場設有人流管運輸署呼籲預留交通時間，盡量非繁忙時段出行。（資料圖片/歐陽德浩攝）制措施。（歐陽德浩攝）