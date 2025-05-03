港鐵落馬洲站網絡「塞車」　田北辰批欠理想　憂內地客留下壞印象

周五（2日）五一黃金周內地假期第二日，港鐵落馬洲站因較多乘客在同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，導致車站出現大擠塞。實政圓桌立法會議員田北辰今日（3日）批評情況不理想，恐對內地旅客、尤其是消費力較高、首次訪港旅客留下壞印象。他建議可透過小紅書等內地平台宣傳，呼籲內地旅客來港旅遊時盡量使用八達通，避免依賴網絡。



本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）

港鐵稱多乘客同一時間二維碼付款 流動數據及Wi-Fi未能應付

周五福田口岸及港鐵落馬洲站逼爆出入境旅客，內地網民直擊因手機網絡崩潰無法購買車票。港鐵今凌晨公布，由於有較多乘客在同一時間透過手機啟動車票二維碼乘車，車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付。車站在約9時45分至10時30分，間歇性採取乘客不用拍卡出閘安排以疏導人流。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，事件並不理想，恐對內地旅客、尤其是消費力較高的首次訪港旅客留下壞印象。（資料圖片/廖雁雄攝）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，事件並不理想，恐對內地旅客、尤其是消費力較高的首次訪港旅客留下壞印象。他解釋，首度訪港的旅客未必會買八達通，並會使用二維碼付費乘車，導致數據需求變大。

田北辰稱涉事網絡供應商一度「冧檔」 批港鐵應負最大責任

據他了解，涉事網絡供應商昨日一度「冧檔」，田質疑「香港唔止一個網絡供應商，仲有好多供應商，係咪應該比多少少錢，同多幾個（供應商）簽？」他又認為港鐵應負最大責任。

田北辰建議透過小紅書提醒內地客購買八達通

他指，政府持有港鐵七成股份，認為政府可透過小紅書等內地平台宣傳，呼籲內地旅客來港旅遊時盡量使用八達通，離港前更可申請退回八達通卡內的餘額，「話俾人聽，嚟到香港唔好咩都靠上網，八達通可以入落手機到，好方便㗎。」他另提到，香港理應先進，惟說有感香港現在變得落後，「今日內地人電子支付嚟香港，竟然上唔到網。」

立法會科技創新界總理邱達根接受傳媒訪問表示，已向港鐵了解，有關提升Wi-Fi容量一倍的工程今日將完成，並相信能夠應對人潮。（資料圖片）

邱達根：料港鐵增Wi-Fi容量一倍工程今日將完成

港鐵早前表示，已聯絡電訊網絡供應商提升手機流動網絡數據的處理能力，並安排工程在凌晨時段提升該站Wi-Fi容量，相比周五可提升一倍。立法會科技創新界總理邱達根接受傳媒訪問表示，已向港鐵了解，有關提升Wi-Fi容量一倍的工程今日將完成，並相信能夠應對人潮。

邱達根指港鐵部份Wifi網路或一段時間沒有更新

邱達根說，據他了解，港鐵部分Wifi網路或一段時間沒有更新，而穿越手機二維碼出入境日益普及，如要實時獲取二維碼，數據需求或會增加，認為在使用二維碼驗證或出閘的地方，需要提升網絡容量，甚至需要爭取更多空間，以做好網絡準備流量。

本港多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸為重災區。（小紅書圖片）