黃金周｜日本遊客回來了　尖沙咀Bakehouse排隊買蛋撻、遊迪士尼

今年內地、日本及韓國均在5月黃金周，泰國也放連假數日。今日（4日）是內地五一黃金周第四日，尖沙嘴街頭人頭湧湧，漢口道烘焙店Bakehouse在社交媒體宣傳下成旅客熱點，吸引不少人慕名而來，當中除了內地旅客，也有不少日本、韓國及泰國旅客，有日本旅客稱初次來港旅遊，Bakehouse在日本社交媒體中十分火爆，故慕名而來。



內地社交媒體小紅書有帖文顯示，Bakehouse店外今早9時半已見長龍，隊尾排至約9個舖位後。內地社交媒體小紅書有帖文顯示。今早9點30分時，Bakehouse店外排起長龍，隊尾排至約9個舖位後。約中午12時半，門外已貼告示指蛋撻暫時售罄，若預訂須於下午4時半後取。



尖沙咀烘焙店Bakehouse在5月4日上午大排長龍，約中午12時半，門外已貼告示指蛋撻暫時售罄。（林子慰攝）

尖沙咀烘焙店Bakehouse在5月4日上午大排長龍，不少旅客慕名而來。（林子慰攝）

尖沙咀烘焙店Bakehouse在5月4日約中午12時半，門外已貼告示指蛋撻暫時售罄，需預訂後於下午4時30分後取。（林子慰攝）

Bakehouse店工：4月底開始已經常因「整唔切」而改預訂

尖沙咀漢口道烘培店Bakehouse在社交媒體宣傳下成旅客熱點，吸引不少人慕名而來，當中不乏外國旅客身影。店舖員工表示，由4月底開始已經常因「整唔切」而售罄，需改為預訂。他亦指不少外國客都前來購買蛋撻，包括日韓、東南亞旅客等，但內地客佔多數。

日本旅客Shota（左）及Shiori（右）左表示，Bakehouse的蛋撻於日本Instagram中很出名。（林子慰攝）

日本遊客：Bakehouse蛋撻於日本IG很出名

今年4月29日至5月6日為日本黃金周，期間有4月29日昭和之日、5月3日憲法紀念日、5月4日綠之日及5月5日兒童之日為公眾假期，日本人多會放連假，不少人在國內或出國旅遊。近年因為國安法憂慮及日圓匯率低水，來港日本遊客一直未回升至疫前水平。

在Bakehouse的顧客群不乏日本旅客，其中首次來港的Shiori及Shota表示，趁假期來香港遊玩3天，最期待觀賞維多利亞港風景。至於為何知悉Bakehouse，他們指出該店的蛋撻於日本Instagram中很出名。除了預訂蛋撻外，他們亦於店內購買了咖啡可頌（牛角包）等。

日本旅客（左起）Nom 、Maki及Ryoko昨日到港，準備在香港遊玩4日，旅程中將去迪士尼公園及維多利亞港，預計人均花費5000港元。（林子慰攝）

3日本女遊客結伴來港4日：香港建築物及街道風格令人放鬆

另一隊日本旅客Nom 、Maki及Ryoko昨日到港，準備在香港遊玩4日，旅程中將去迪士尼公園及維多利亞港，預計人均花費5,000港元。她們亦談到日本Instagram中很多人推薦Bakehouse，故特意來此購買蛋撻。她們表示，未曾去中國其他城市旅行，選擇來港遊玩的原因是喜歡香港建築物及街道的風格，令人放鬆。

韓國旅客Serbin到店時發現需預訂蛋撻，故僅購買咖啡。（林子慰攝）

韓國旅客發現蛋撻需預訂 僅購買咖啡

韓國5月初公眾假期跟香港相似，除了5月1日勞動節，今年5月5日也放「釋迦誕辰日」（即香港稱佛誕）和兒童節，加上5月6日補假，也形成黃金周。

第二次來港旅行的韓國旅客Serbin與朋友到Bakehouse，她同樣稱於Instagram中看到有關該店的帖文，故到此一遊。惟到店時發現需預訂蛋撻，故僅購買咖啡。她稱今趟來港兩日，今早已在港買了不少東西。

泰國遊客Bakehouse等3小時成功買到蛋撻

泰國今年5月初也有連接周末的長假，除了5月1日勞動節，另因5月4日登皇登基紀念日適逢星期日，故5月5日補假。跟韓國五天工作制員工一樣，只是5月2日星期五請假，可以連放多日。

泰國旅客Sunsun及Zinzin曾多次來港旅行，大讚香港有很多美食。Bakehouse於泰國社交媒體上亦享譽盛名，她們在Instagram中留意到該店舖，今日早上9時便於店外排隊，等後逾3小時，至12時半時才成功買到蛋撻。她們預計是次旅行將在港逗留3天，主要觀賞香港的寺廟。

來自廣東的伍同學在抖音及小紅書上看到推介Bakehouse的帖文，是次購買士多啤梨可頌及6件蛋撻。（林子慰攝）

內地遊客：在抖音及小紅書上看到推介Bakehouse

來自廣東的伍同學表示曾多次來港，自小觀看香港電影，故熱愛香港的「港風」。他在抖音及小紅書上看到推介Bakehouse的帖文，是次購買士多啤梨可頌及6件蛋撻，惟蛋撻需於下午3點半後才可取得，中間等候蛋撻時將在附近購買魚蛋等小食。他指出，因有親戚居港，免卻酒店消費，是次來港5日僅花費約千元。