五一黃金周｜港珠澳大橋往珠海極度高峰 小型客車過關等逾40分鐘
撰文：陶嘉心
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內地五一黃金周期間，5月1日至5月5日小型客車經港珠澳大橋由珠海或澳門往返香港，毋須繳付150元人民幣的通行費。踏入內地黃金周第4日（5月4日），大橋下午入境珠海公路口岸出現「極度高峰」，排隊超過500米，需等候超過40分鐘。
車龍長超過500米 需候時超過40分鐘
根據港珠澳大橋珠海口岸網站，今日下午1時小型客車，即包括港車北上及持兩地牌的私家車入境珠海，達到「極度高峰」。車龍超過500米，需等候超過40分鐘。
澳門治安警籲錯峰出行
澳門治安警察局近1時表示，港珠澳大橋珠海公路口岸入境車流較多，呼籲錯峰出行，粵澳兩地牌駕駛者可考慮使用其他口岸。
港車北上FB群組指擠塞
多名港車北上駕駛者及乘客在社交網站分享過關情況，有人表示過了收費廣場後擠塞，所有車停在路面。有人則指早上11時車流較多，過關需時約15分鐘。
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