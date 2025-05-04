五一黃金周｜港珠澳大橋往珠海極度高峰　小型客車過關等逾40分鐘

內地五一黃金周期間，5月1日至5月5日小型客車經港珠澳大橋由珠海或澳門往返香港，毋須繳付150元人民幣的通行費。踏入內地黃金周第4日（5月4日），大橋下午入境珠海公路口岸出現「極度高峰」，排隊超過500米，需等候超過40分鐘。



港珠澳大橋5月4日早上近11時入境珠海情況。（James Llk@港車北上分享群 fb）

5月4日下午約1時，經港珠澳大橋口岸入境珠海現「極度高峰」。（港珠澳大橋珠海口岸網站截圖）

5月4日下午約1時，經港珠澳大橋口岸入境珠海現「極度高峰」。（港珠澳大橋珠海口岸網站截圖）

車龍長超過500米 需候時超過40分鐘

根據港珠澳大橋珠海口岸網站，今日下午1時小型客車，即包括港車北上及持兩地牌的私家車入境珠海，達到「極度高峰」。車龍超過500米，需等候超過40分鐘。

澳門治安警籲錯峰出行

澳門治安警察局近1時表示，港珠澳大橋珠海公路口岸入境車流較多，呼籲錯峰出行，粵澳兩地牌駕駛者可考慮使用其他口岸。

有網民約11時表示：「過珠海關都不少車，過關還可以的，約15分鐘」。（Amy Kwok@港車北上分享群）

有網民12時半時指過了收費廣場後便一直擠塞。（Apple Cheung@港車北上分享群）

港車北上FB群組指擠塞

多名港車北上駕駛者及乘客在社交網站分享過關情況，有人表示過了收費廣場後擠塞，所有車停在路面。有人則指早上11時車流較多，過關需時約15分鐘。