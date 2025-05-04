五一黃金周｜陳茂波：無處不旅遊要增加承載力 積極提升硬件設施
撰文：潘耀昇
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五一黃金周期間大量內地旅客訪港，港鐵迫滿乘客，不少旅客為感受貼地歷史文化，前往部份《小紅書》推薦的另類社區「打卡」景點。財政司司長陳茂波今日（4日）表示，政府正全力推動「無處不旅遊」，積極提升硬件設施，同時增加承載力和優化旅遊體驗，形容關乎到香港作為旅遊城市的競爭力，以及匯聚全球人才的大都會魅力，並提到是為了讓市民有更優質宜居的生活和休閒空間。
內地旅客單日入境創疫後新高 陳茂波：積極擴充硬件設施
五一黃金周首兩天近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期增加31%，單是5月2日便有26.7萬人次，創疫後內地旅客單日入境人次新高。
陳茂波在網誌表示，為承接持續增加的旅客量，政府正積極擴充硬件設施，重視提升訪客的旅遊體驗，形容是塑造「香港品牌」的關鍵，也是既「旺丁」亦能「旺財」的路徑。
利用自然和文化特質建立更多好去處
他說香港擁有豐富多彩的魅力——維港兩岸的璀璨景致、中西薈萃的獨特文化、多元精緻的美酒佳餚、動靜皆宜的節慶盛事，以及風光明媚的自然景色，要更好利用自然和文化特質，建立更多值得一來再來的好去處、更多令人流連忘返的精彩體驗。
「活力環島長廊」完成八成路段銜接
未來，他說會繼續透過「優化硬件」、「提升體驗」兩大方向，全面增強香港各區海濱的魅力，今年將會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，增設輕食飲品攤檔，讓遊人在欣賞維港美景的同時，享受更便捷舒適的休閒時光。
此外，他說連接港島北海濱長廊及南區多條現有海濱及郊野步行徑的「活力環島長廊」，至今已完成八成的路段銜接，長廊全長約 60公里，目標2027年底前駁通九成，2031年底前基本完成餘下工程。
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