五一黃金周｜蘭桂坊、SoHo區重現旺場　內地網民：HK is back!

今年內地五一黃金周假期，本港各遊客區近日都出現人頭湧湧、逼滿旅客，連一度被指風光不再的夜遊蒲點中環蘭桂坊，都回復昔日人氣鼎盛的光彩。有內地網民在小紅書發帖，稱昨晚（3日）在蘭桂坊「見到這輩子加起來都沒見過的洋人（外籍人士）」。亦有網民上載在中環SoHo區卑利街、荷里活道一帶拍攝的照片，到晚上街上仍有人潮，大讚「香港回來了！」



有網民在小紅書上載多張在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片）

有網民在小紅書上載多張在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片）

有網民在小紅書上載多張在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片）

晚上在香港除了看夜景，不少人亦會到酒吧體驗夜生活。有網民在小紅書上載多張昨晚（3日）在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。從相中可見，蘭桂坊多間酒吧內大部份座位都有客人正在暢飲，街上亦有不少外籍人士。

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡，大部份均為外籍人士。（小紅書圖片）

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡。（小紅書圖片）

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡，大部份為外籍人士。（小紅書圖片）

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡。（小紅書圖片）

另有網民上載在卑利街、荷里活道一帶拍攝的照片，人潮更多，其中在荷里活道其中一家酒吧門外，不少人都拿着酒杯把酒談歡，人數之多幾乎佔據整條行人路，估計店內座位已滿。到了卑利街一帶則更為誇張，全條車路都被男男女女所佔據。

發帖的網民表示，街上每一間餐廳，每一間酒吧都坐滿，而非像平時一般只有某幾家著名酒吧較多人，稱此情此景已有很久沒有見到，大讚「香港回來了！」亦有人留言：「HK is back!」