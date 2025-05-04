五一｜屯門黃金海岸繡球花海吸客打卡　帶旺市集攤檔首日售百杯啡

屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節，逾萬朵繡球花形成繽紛花海，吸引不少市民今日（4日）到場打卡。有市民大讚場景美麗，賞花後會在同區用膳消遣，認為活動可吸引港人留港消費。



商場附近亦設繡球花節市集，吸引賞花人潮，有助帶旺市集生意。其中有售賣咖啡的攤檔員工指，黃金周首4日生意不俗，首日更售出逾百杯咖啡，冀各界設更多類似活動，帶動港人消費。



屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節，逾萬朵繡球花形成繽紛花海，吸引不少市民到場打卡。（周令知攝）

屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節，逾萬朵繡球花形成繽紛花海，吸引不少市民到場打卡。（周令知攝）

屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節，逾萬朵繡球花形成繽紛花海，吸引不少市民到場打卡。（周令知攝）

今午12時，黃金海岸商場有不少市民在繡球花長廊前打卡，大部份均為本地家庭。其中住在荃灣的鍾小姐早上特意來欣賞繡球花海，她指今日天氣好，令花海顯得更加繽紛美麗，賞花後會考慮在同區用膳，她認為這類戶外打卡活動，有助吸引港人留港消費。

住在荃灣的鍾小姐今早特意來欣賞繡球花海。（周令知攝）

住在天水圍的黎小姐認為繡球花非常美麗，今與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。她表示，由於無法帶狗隻出境，黃金周唯有留港消費，其間幾乎日花千元用膳。適逢近期輕鐵開始容許寵物乘搭，她希望各界可以舉辦更多類似的戶外打卡景點，吸引狗主帶寵物外出。

住在天水圍的黎小姐與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。（周令知攝）

住在天水圍的黎小姐與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。（周令知攝）

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商場亦在黃金周期間，同場舉行繡球花節市集，有數十個攤檔售賣手作商品及餐飲小吃等。今午12時人流市集暢旺，其中住在荃灣的梁先生購買了一束花，送給媽媽作為母親節禮物。他認為活動可供人欣賞繡球花，十分適合長者，相信可吸引港人留港消費。

商場亦在黃金周期間設繡球花節市集，有數十手作商品、餐飲攤檔。

住在荃灣的梁先生購買了一束花，送給媽媽作為母親節禮物。（周令知攝）

售賣咖啡的攤檔「BY THE TRAY x BY THE O」店員陳先生指，由於開檔首日黃金海岸有無人機表演，人流相當暢旺，當日售出逾百杯咖啡，需要從門店補貨，形容為超乎預期。雖然第二日開始人流減少，但每日仍能售出數十杯咖啡，他希望可舉辦更多類似無人機表演的活動，吸引人流。

另一售賣糕點的攤檔「糕點時光」店員謝小姐亦稱，五一黃金周期間生意不俗，每日生意額可達數千元，開檔第一日糯米糍便已售罄，需從門店補貨。她希望可舉辦更多類似活動，吸引港人消費。

屯門黃金海岸繡球花節活動於五一黃金周期間舉行，將於周一（5日）最後一日展出花海及設置市集。