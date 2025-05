五一｜屯門黃金海岸繡球花海吸客打卡　帶旺市集攤檔首日售百杯啡

屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節,逾萬朵繡球花形成繽紛花海,吸引不少市民今日(4日)到場打卡。有市民大讚場景美麗,賞花後會在同區用膳消遣,認為活動可吸引港人留港消費。



商場附近亦設繡球花節市集,吸引賞花人潮,有助帶旺市集生意。其中有售賣咖啡的攤檔員工指,黃金周首4日生意不俗,首日更售出逾百杯咖啡,冀各界設更多類似活動,帶動港人消費。



屯門黃金海岸於五一黃金周期間舉行繡球花節,逾萬朵繡球花形成繽紛花海,吸引不少市民到場打卡。(周令知攝)

今午12時,黃金海岸商場有不少市民在繡球花長廊前打卡,大部份均為本地家庭。其中住在荃灣的鍾小姐早上特意來欣賞繡球花海,她指今日天氣好,令花海顯得更加繽紛美麗,賞花後會考慮在同區用膳,她認為這類戶外打卡活動,有助吸引港人留港消費。

住在荃灣的鍾小姐今早特意來欣賞繡球花海。(周令知攝)

住在天水圍的黎小姐認為繡球花非常美麗,今與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。她表示,由於無法帶狗隻出境,黃金周唯有留港消費,其間幾乎日花千元用膳。適逢近期輕鐵開始容許寵物乘搭,她希望各界可以舉辦更多類似的戶外打卡景點,吸引狗主帶寵物外出。

住在天水圍的黎小姐與友人帶同2隻寵物狗到場打卡。(周令知攝)

商場亦在黃金周期間,同場舉行繡球花節市集,有數十個攤檔售賣手作商品及餐飲小吃等。今午12時人流市集暢旺,其中住在荃灣的梁先生購買了一束花,送給媽媽作為母親節禮物。他認為活動可供人欣賞繡球花,十分適合長者,相信可吸引港人留港消費。

商場亦在黃金周期間設繡球花節市集,有數十手作商品、餐飲攤檔。

住在荃灣的梁先生購買了一束花,送給媽媽作為母親節禮物。(周令知攝)

售賣咖啡的攤檔「BY THE TRAY x BY THE O」店員陳先生指,由於開檔首日黃金海岸有無人機表演,人流相當暢旺,當日售出逾百杯咖啡,需要從門店補貨,形容為超乎預期。雖然第二日開始人流減少,但每日仍能售出數十杯咖啡,他希望可舉辦更多類似無人機表演的活動,吸引人流。

另一售賣糕點的攤檔「糕點時光」店員謝小姐亦稱,五一黃金周期間生意不俗,每日生意額可達數千元,開檔第一日糯米糍便已售罄,需從門店補貨。她希望可舉辦更多類似活動,吸引港人消費。

屯門黃金海岸繡球花節活動於五一黃金周期間舉行,將於周一(5日)最後一日展出花海及設置市集。