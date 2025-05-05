無處不旅遊｜調查：逾4成旅客首選生態觀光　產品應從食買玩調整

國際青年商會中國香港總會（JCIHK）周日（4日）公布有關《香港無處不旅遊》的問卷調查，發現受訪海外人士多達41.3%首選生態觀光類別，其次為歷史古蹟（18.1%）及藝術文化（15.6%），結果有別於港人向遊客推薦的旅遊類別，港人傾向美食購物玩樂（26.9%）為首選、其次為生態觀光（24%）、歷史古蹟（18.5%）。由此可見，訪港旅客的旅遊取向轉以生態旅遊為主，而不再是傳統的食買玩，香港人在設計旅遊產品時，應有所調整。



2025年5月4日，國際青年商會中國香港總會（JCIHK）公布 「香港無處不旅遊」問卷調查結果。圖為左起：75 周年會慶籌委會主席王婉雯、活現香港共同創辦人及行政總裁兼是次調查顧問陳智遠，以及副主席何子欣女士。 （國際青年商會中國香港總會提供圖片）

訪客重視自然風光及歷史文化價值 交通便利也是重點

調查於今年3月至4月上旬進行，訪問了836名港人，以及410名來自35個國家或地區的海外人士，了解他們對各類景點的喜好及其原因。是次調查主要透過網上進行，將景點分為5大不同類別，分別為歷史古蹟、生態觀光、美食購物玩樂、藝術文化及建築地標以便分析。

對於揀選答案的原因，19.4%訪客重視自然風光、16.3%選擇歷史文化價值，以及15.4%着重交通便利（15.4%）。JCIHK認為，香港在這3方面正好具備顯著優勢，既擁有豐富的自然景觀，還有中西文化匯聚下造就的獨特歷史建築，且各景點包括山徑都非常接近並容易到達，遊客可在較短時間內穿梭不同景點，因此應向海外大力推廣本港旅遊具交通便利的優勢。

海外人士認為，香港的生態景點，頭3大選擇為有香港後花園之稱的西貢（77.3%） 、有東方威尼斯之稱的大澳（68.2%） ，以及近期大熱的四徑（40.9%）。

前深水埗配水庫為遊客最愛歷史古蹟 彩虹邨列藝術文化前三甲

在評選歷史古蹟及藝術文化的景點時，外國旅客較喜歡深度遊或具故事性的景點。最喜愛的歷史古蹟依次為：前深水埗配水庫（55.2%）、孫中山紀念館（44.8%）及饒宗頤文化館（41.4%）；藝術文化方面則為：長洲（44.2%）、彩虹邨（36.8%）及九龍城寨公園（33.9%）。

至於建築地標的選擇，香港人與海外人士的首兩位，均為渡海小輪及天壇大佛，反映近期香港準備大力推廣海岸和海島旅遊的發展方向正確。

不論海外旅客抑或香港市民，均選擇太平山頂為過夜遊客最受歡迎的景點之一。（資料圖片／鄭劍峰攝）

旅客首選中上環地道美食 港人則推薦蘭桂坊

有關美食購物的選擇，海外人士首選中上環地道美食，而香港人則推薦蘭桂坊，可見遊客的美食購物口味已不斷變化，傾向加入地道元素，此點值得港人深思。

對於過夜遊客最受歡迎的10個景點，香港人會推薦的頭3位：太平山頂（27.3%）、尖沙咀（16.3%）及黃大仙祠（13.6%）；海外旅客的選擇依次為：尖沙咀（22.7%）、太平山頂（20.4%）及香港迪士尼（15.7%）。

是次問卷調查結果印證綠色和海岸旅遊成為近年熱門的選擇，本土地道文化特色也是吸引力之一。《活現香港》共同創辦人及行政總裁兼是次調查顧問陳智遠表示，要做到「無處不旅遊」，首先要深刻認識自己的旅遊資源，重新發現及發掘， 所以今次這個調查具有重要的參考價值。他認為，調查結果顯示，業界需要重新審視，建立新的旅遊主題及旅遊產品。