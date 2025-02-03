無處不旅遊｜鯉魚門攜手筲箕灣推深度遊　要靠水上的士「開路」？

本港力圖打造「文化深度遊」以破除旅遊業危機。位於觀塘的鯉魚門原本主打海鮮美食，惟疫情三年後食客大減，不得不尋求破局之道，不過並非「原地打轉」式搞旅遊：享有豐富漁民文化的鯉魚門，正欲聯手東區筲箕灣推動文化深度遊。有議員指，有「搞頭」的關鍵在於交通配套，倡用水上的士「開路」，提升旅客出行體驗。



海鮮美食集中地「旺丁」不再

鯉魚門位於維多利亞港東端，從港鐵油塘站經由茶果嶺道步行15分鐘，便可見紅藍配色的牌坊。鯉魚門村民從上世紀60年代開始經營海鮮酒家，多年來食客絡繹不絕，惟難敵疫情衝擊。原居民張耀忠在村內經營一家海鮮飯店，但三年疫情後，他發現客流銳減，單是內地旅客較疫前少了5至6成，且有客人不再幫襯村內海鮮檔，轉為網購海鮮，再交由村內海鮮酒家加工。

《香港01》到訪鯉魚門時正值中午，遊人寥寥，張耀忠承認，晚飯時間才多人幫襯海鮮食肆。「旺丁不旺財」一向是旅遊業之憂，若連「旺丁」都不成立，「旺財」更是奢望，張耀忠亦冀「多啲吸引外來人消費」。不過，鯉魚門單靠海鮮吸引人流已不現實，應如何破局？

鯉魚門一帶有何文旅潛力？

過往香港旅遊業主打「食、玩、買」的高端旅遊模式，去年5月港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」概念後，旅遊業界探討發展文化深度遊的勢頭愈烈。鯉魚門有逾百年歷史，漁民文化景點豐富，如建於清朝乾隆年間的天后廟、為往來船隻照明的燈塔；還有包含交通壕和火藥庫的油塘魔鬼山炮台、石礦場、賽馬會鯉魚門創意館等。

去年10月，民建聯立法會議員顏汶羽曾聯同旅遊事務處官員、區議員等考察鯉魚門，他認為鯉魚門有一定文旅商機，建議當地定期舉辦市集，售賣漁農產品和手工藝品，並在鯉魚門的年度海鮮節辦花燈活動、善用觀景台建立釣魚走廊。

與鯉魚門隔水相望的筲箕灣避風塘一帶，亦有譚公廟、海防博物館、白沙灣炮台等景點。東區區議員林心亷表示，該區重視打造廟宇文化，每年五月會就譚公誕舉行一系列活動，包括拜神、舞火龍、送神等；去年還有國際獅王爭霸賽，近30支來自香港、中國內地、馬來西亞、美國等國家地區的參賽隊伍表演舞獅。他透露，未來計劃在周邊公園加入廟宇元素。

顏汶羽倡用水上的士助力深度遊

將於今年正式啟用的啟德體育園，位於鯉魚門、筲箕灣避風塘的北面，地理上形成一個三角區。顏汶羽認為，若能整合打通沿線文旅資源，打造一條豐富的文化深度遊路線，或許對留住旅客有幫助。

水上的士示意圖（水上的士）

他指，首先要在交通配套方面下功夫，即用水上的士接駁上述三個區域，讓旅客除陸路交通外，有更便利舒適的選擇，提升出行體驗。文化、體育及旅遊局方面亦認可要打造水上交通，去年12月，局長羅淑佩曾表態，會與水上的士營辦商研究，在港島東及東九龍一帶開拓新路線。

至於從市區前往鯉魚門的交通方式，巴士方面，只有一輛過海隧巴和專線小巴接駁；如選擇港鐵出行，油塘站出站後要步行十五分鐘。而鯉魚門附近的私家車泊位，總共只有200個，還要和私屋住戶共享。顏汶羽呼籲政府在鯉魚門增加旅遊巴上落點、設置專用停車場，並增加巴士和渡輪的班次。

鯉魚門避風塘（廖雁雄攝）

在世界各地的唐人街，鯉魚門三個字隨處可見，係香港一張好好嘅名片，只要改善好交通、做好宣傳，相信鯉魚門旅遊業可以再次起飛。 民建聯立法會議員顏汶羽

文化深度遊雖然博得業界青睞，但在打卡旅遊文化盛行之下，鯉魚門的轉型能否讓旅客留下消費，既「旺丁」又「旺財」，有待時間驗證。