手部衞生日2025今啟動　衞生署提醒適時到位潔手　預防傳染病傳播

衞生署今日（5日）啓動2025年「手部衞生日」活動，並呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以預防傳染病的傳播。



衞生署今日（5日）啓動2025年「手部衞生日」活動，並呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以預防傳染病的傳播。

於醫療機構、社區推廣正確潔手技巧

「手部衞生日」是由世界衞生組織領導的全球倡議，訂於每年五月五日。衞生署今年以「潔手。適時。到位」為口號，旨在於醫療機構和社區推廣正確潔手技巧的重要性，並將推出一系列活動，包括在醫院、衞生署及醫管局轄下的診所、健康中心、安老院舍及公廁展示海報及視覺提示，提醒市民正確潔手的重要性。

正確潔手可防3成腹瀉相關疾病

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生說，潔手是一個看似簡單但對預防傳染病傳播非常有效的行動。約八成傳染病是因為雙手接觸受污染的表面後未徹底潔淨而傳播，而單一細菌可以在六小時內迅速繁殖至1 600萬個。正確潔手可以預防約三成腹瀉相關的疾病及約兩成呼吸道感染。

衞生署今日（5日）啓動2025年「手部衞生日」活動，並呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以預防傳染病的傳播。

署方提醒市民，為達到保護效果，潔手除了要適時，還需到位。當雙手有明顯污垢時，應使用梘液及清水潔手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70至80%酒精搓手液潔淨雙手。市民應按潔手技巧7步驟，清潔雙手至少20秒，以徹底清潔手部的每一個位置，包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕。

市民和醫護人員應在以下情況清潔雙手：

在接觸眼、鼻及口前；



進食及處理食物前；



如廁後；



當手被呼吸道分泌物染污時，如打噴嚏及咳嗽後；



為幼童或病人更換尿片，或處理被污染的物件後；



接觸動物、家禽或其糞便後；



處理垃圾後；



觸摸過公共物件，例如電梯扶手、升降機按鈕或門柄後；



探訪醫院、院舍或護理病人之前或後；及



任何時候當你發覺雙手骯髒。

