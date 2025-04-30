衞生署籲勿用「依肤美水嫩透白晚霜」 中年婦用3年體內水銀超標
撰文：韋景全
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衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，一名44歲女病人入院後診斷有蛋白尿（尿液中出現過量蛋白質），她的尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平。調查發現病人自2022年開始一直有使用一款名為「依肤美水嫩透白晚霜」的產品，醫院管理局化驗結果顯示，一個「依肤美水嫩透白晚霜」的樣本含有過量水銀，病人的臨床診斷懷疑與使用上述產品有關，個案已轉交執法部門跟進。中心呼籲市民不要該款美顏霜。
衞生防護中心接獲醫院管理局通報一宗水銀中毒個案，該名44歲女病人在接受治療後已經出院。醫院管理局化驗結果顯示，病人使用約3年的「依肤美水嫩透白晚霜」，一個樣本含有過量水銀。
中心呼籲市民不要使用「依肤美水嫩透白晚霜」美顏霜，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。
長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降，及味覺出現變化等，嚴重者可引致腎衰竭。若市民正使用涉事的產品，應立即停止使用；如使用後身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。
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