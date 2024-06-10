來稿｜引導公眾合理「放生」長遠發展漁業新質生產力

來稿作者：劉健宇



國家主席習近平提出：「發展海洋經濟，決不能以犧牲海洋生態環境為代價，不能走先污染後治理的老路，一定要堅持開發與保護並重的方針，走可持續發展之路。」國家農業部早於2015年建立每年6月6日「全國放魚日」，全國各地漁業主管機關在長江、淮河、新安江、巢湖等流域進行同步增殖放流活動。2024年6月6日，漁農自然護理署亦聯同香港佛教聯合會響應「全國放魚日」，於大埔魚類批發市場舉行增殖「放流」活動，共放流1.8萬條幼魚到印洲塘海岸公園。未來，香港除了應積極響應國家宣傳外，亦應引導公眾合理「放生」，達致積德善洋；香港更應探索發展漁業新質生產力的方法，為香港注入興的動能。

爭取在港承辦「全國放漁日」主會場

國家農業部漁業局副局長認為，6月6日是這個時間處在春夏之交，正好是魚的生長繁殖季節，投放小魚苗正好；當日亦是海洋伏季休漁和長江禁漁期之內。增殖放流是通過人工方式投放適合該公共水域生存的水生生物，對補充漁業資源、改善生態環境、維護生物多樣性具有重要作用。同時，通過休漁放魚，對規範民間放魚行為也起到示範帶動作用。

香港過往有不少「放生」的新聞進入公眾視野，有不少放生團體較少考慮「放生」的漁種是否能適用香港水域。佛聯會會長寬運法師表示，「放流」是先專門培育幼魚，其後在專家的監管下放回適合的海洋環境，藉以改善海洋生態環境，達致生生不息；「放生」則屬佛教，其基本精神在於慈悲護生、尊重生命及眾生平等——假如使用不正確的方式，導致動物受苦、生態受破壞，則違背「放生」原意。

國家設立全國宣傳日，每年往往有一個「主會場」；2024年「全國放漁日」的主會場便位於浙江省，未來，香港特區應爭取成為「全國放漁日」主會場，讓香港正確融入國家發展大局，讓香港市民與內地居民共同慶祝。此外，港府亦應為民間團體的「放生」活動提供指引，讓教育公眾正確的「放生」方法，避免弄巧成拙。

港深共建「全球海洋中心城市」

過去香港特區與深圳市均有共同舉辦「全國放魚日」活動，今年香港漁農自然護理署、深圳市規劃和自然資源局、深圳市海洋發展局，及港澳門漁民漁業相關協會，亦有共同舉辦「漁業資源增殖放流（全國放魚日）暨全國水產科技周」。其實港深兩地早於2007年，就珊瑚補償領域達成了合作協議，深圳市每年都會與香港舉辦有關海洋生態保護的會談。

目前，深圳正全力建設全球海洋中心城市，並發展漁業新質生產力，保護海洋生態資源被視為重要環節。在持續採取增殖放流等系列舉措的同時，深圳還建成了楊梅坑、鵝公灣、東涌—西三個人工魚礁區，涉及海域面積764公頃。香港與深圳海陸相連，香港實應思考如何與深圳共同發展海洋中心城市。在海洋保護方面，目前，香港僅有5%水域被劃為或擬議為海洋保護區，而禁止捕魚及船隻駛入的水域不足0.01%。不少國際呼聲希望於2030年前應將全球30%水域劃為海洋保護區（Marine Protected Areas, MPA），香港當局亦應積極探討相關政策。

香港亦應發展漁業新質生產力

除了「放魚」外，近年港府亦積極推動漁業發展。環境及生態局亦擬與業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，通過財政、基礎設施、土地和技術支援等，長遠提升本地漁農產品質量、生產力和產值。此外，政府更注資成立「漁業持續發展基金」，並由漁農自然護理署於指定四個新魚類養殖區（共600公頃），分階段提供數個配備現代化海產養殖設備的新式深海網箱，讓漁民團體租用。但現時對於香港發展漁業需要何種績效指標（KPI），則較少提及。

反觀深圳，當地已啟動建設「現代化海洋牧場」，並推進4艘10萬噸級「深遠海大型智能化養殖工船」。根據深圳市的規劃，深圳漁業經濟總產值將於2025年突破100億元，帶動全產業鏈總產值超1000億元，成為粵港澳大灣區現代漁業高質量發展的引領區和示範區；2035年更成為我國現代漁業產業創新發展、融合發展的城市範例，大灣區漁業消費體驗中心，我國現代漁業管理改革示範區、現代漁業高質量發展的特色標杆等。香港亦應參考深圳發展漁業新質生產力的方針，讓香港漁業對香港經濟有更重要的貢獻。

作者劉健宇是香港史學後進協會創會會長、世界文化遺產青年論壇（粵港澳大灣區）聯合創辦人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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