太平清醮｜包山后龔子珊稱犯小失誤　包山王郭嘉明：關鍵成功落地

周一（5日）為農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮。太平清醮重頭戲「搶包山」決賽於周一（6日）凌晨0時舉行，有9男3女爭奪包山王及包山后殊榮，數百人在周日（5日）晚上入場等候直擊比賽。緊張的3分鐘比賽迅速完結，12未選手全部及時落地，無人被取消資格（DQ）。



女子組由2019年及2024年的「包山后」龔子珊奪得冠軍，並在累計3次奪冠後成為「包山后中后」。男子組冠軍為已奪得「包山王中王」的郭嘉明、亞軍為黃志傑、季軍為游嘉俊。「袋袋平安獎」則由去年「包山王」葉建文奪得。



長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。包山王由郭嘉明(左)奪得，龔子珊第三度封后，因此雙喜臨門，獲包山后中后殊榮。（夏家朗攝）

錯以為身在9分包區 稱經一事長一智

龔子珊表示，很開心獲取該名次，稱為奪得冠軍感覺幸運，她本身的策略是一開始搶攻9分包區。但比賽開頭，因旁邊選手在3分包區域停下，令她誤以為已到達9分包區域，搶了一段短時間後，才發現自己是在3分包區。後來才急起直追，但被左右兩位男士隔住。

她認為今次勝出除由於經驗，也有部分基於僥倖。她認為如非一開始停在3分包區，表現將會更好，但認為是「經一事長一智」，下年將表現更好。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（夏家朗攝）

雖膺「包山后中后」為里程碑 仍會繼續參賽

她又稱，這是是首次與6屆「包山后」、已奪「包山后中后」的黃嘉欣對戰，她自覺比較幸運，因「黃嘉欣身邊都是冠軍級人馬」。她比賽時曾留意昔日包山后黃嘉欣的動態，強調她比賽時表現十分靚眼，即使被兩邊強勁的選手相夾，亦搶到了很多包。

對於這次成為「包山后中后」，龔子珊形容是「里程碑」，稱自己已經參賽9年，這次成續是是對個人的肯定。但自己不會停步，仍會繼續參賽，指每年的搶包山比賽對自己而言是一個成績表，檢驗自己的體力、有否進步。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。包山王由郭嘉明奪得，龔子珊第三度封后，因此雙喜臨門，獲包山后中后殊榮。（夏家朗攝）

第10次獲得包山王 郭嘉明稱原本志在參與

第10次獲得包山王的郭嘉明表示，成功落地是其中一個獲勝關鍵，指聽到尚餘一分鐘的提示時，告訴自己必須下包山。他說：「曾有DQ陰影，決定（尚餘）一分鐘時，一定要落嚟」。 他稱今年的致勝策略為獲取多些9分包，故一開始便衝了上去。

至於有否預料能獲取第10次搶包山冠軍，他表示以現時年紀，抱住志在參與心態。加上今年對手強勁，無預料名次，盡力便好。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。比賽結束後，包山有煙花表演，為比賽畫上句號。（夏家朗攝）

▼5月5日 長洲太平清醮▼



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