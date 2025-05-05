太平清醮搶包山．足本重溫｜郭嘉明當包山王、龔子珊成包山后中后

5月5日農曆四月初八是佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，5月6日凌晨0時0分在長洲北帝廟遊樂場進行搶包山決賽，結果包山王由獲得多屆冠軍的「包山王中王」郭嘉明再次獲得，而包山后則由龔子珊得到，她更因第三度奪冠，得到「包山后中后」寶座。



今次有九男三女健兒爭奪，當中多位已多次得到冠軍。3分鐘比賽十分緊湊，大部份選手衝上包山頂，爭奪最高分的9分包；全部人及時回到地面，今年無人因未到地而被取消資格（DQ）。



長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。包山王由郭嘉明(左)奪得，龔子珊第三度封后，因此雙喜臨門，獲包山后中后殊榮。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。包山王由郭嘉明(左)奪得，龔子珊第三度封后，因此雙喜臨門，獲包山后中后殊榮。（夏家朗攝）

5月6日

【01:01】包山王郭嘉明說，因為過往曾一次未能及時落到地而被DQ，這個陰影令他很擔心，故比賽時聽到只餘一分鐘，無論如何都開始落地。他表示以現時年紀，抱住志在參與心態。

他指左邊的對手很強，致勝之道是比其他選手更快爬上9分包區，取得愈多高分包。

【00:57】包山后中后龔子珊說，她參加了九屆，奪得三屆冠軍。今次首與另一包山后黃嘉欣同場，黃左右被郭嘉明及黃志傑夾在中間，高分包被搶了不少，所以她說自己是僥悻。

她表示，一開始時身邊選手不久已停下來搶包，她以為已到9分包區，其後才知只是3分包區，才急起直追。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行。比賽結束後，包山有煙花表演，為比賽劃上句號。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（夏家朗攝）

12名選手中，大多數一開始即鬥快衝上包山頂，搶奪最高的9分包。（夏家朗攝）

【00:45】大會公布成績：

女子組冠軍由龔子珊取得，她也因累積了三次冠軍，獲得「包山后中后」。

男子組冠軍由郭嘉明以1131分奪得。

男子組亞軍由黃志傑以968分奪得。

男子組季軍由游嘉俊以920分奪得。

袋袋平安奬由葉健文以170個包奪得。

3分鐘比賽十分緊湊，曾當包山后的龔子珊賽後坐下休息。（夏家朗攝）

【00:08】團體接力賽開始。

【00:03】12名選手在限時3分鐘內回到地面，今年無人因未到地而被取消資格（DQ）。

【00:00】羅淑佩負責鳴鑼，一敲銅鑼，3分鐘比賽開始。有選手迅速爬上包山頂，爭奪最高的9分包，黃炯輝及郭嘉明搶先上到9分包區；但也有選手專心取1分包，爭奪「袋袋平安獎」。

12名選手中，大部份衝上包山頂，奪取最高的9分包。(比賽直播截圖）

12名選手中，大部份衝上包山頂，奪取最高的9分包。(比賽直播截圖）

12名選手中，大部份衝上包山頂，奪取最高的9分包。(比賽直播截圖）

時間餘1分鐘，選手降到中間爭3分包。(比賽直播截圖）

時間餘半分鐘，選手專心爬下來，以免不能及時到地而被DQ。(比賽直播截圖）

3分鐘比賽時間結束，12名選手回到地面，無人因未到地而被取消資格。(比賽直播截圖）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時許，參加者已到場準備。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時半，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前左二)為醒獅點睛，儀式正式開始。（夏家朗攝）

5月5日

【23:50】12位選出場，司儀逐一介紹他們。

【23:40】文化體育及旅遊局局長羅淑佩、康樂及文化事務署署長陳詠雯、長洲太平清醮值理會主席翁志明等為醒獅點睛。

【23:30】大會司儀宣布儀開始先，先由打鼓隊表演，為活動「暖場」。

長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽4月13日舉行，在初賽中最好成績的24名參賽者，爭取以最短時間攀登約14米高的包山架，最快的九男三女健兒入圍。（盧翊銘攝）

搶包山選拔賽已於4月13日舉行，成績最佳的12名參賽者晉級今晚決賽。在男子組方面，已奪「包山王之王」（累計三屆奪冠）的郭嘉明成功入圍，2016年及2024年「包山王」葉建文、以及2023年「包山王」鍾玉川都躋身決賽；女子組方面，2019年及2024年「包山后」龔子珊和六屆「包山后」黃嘉欣將決戰。

▼2025長洲搶包山比賽選拔賽入圍名單▼



2025長洲搶包山比賽選拔賽男子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

▼2025長洲搶包山比賽選拔賽入圍名單▼



2025長洲搶包山比賽選拔賽男子組入圍名單及攀登上約14米高包山架時間。（政府新聞處圖片）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

▼5月5日 長洲太平清醮晚上▼



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5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

▼4月13日 長洲太平清醮搶包山比賽選拔賽▼



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選拔賽第一名並非包山王或后

不過選拔賽第一名為「黑馬」，由現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得，他當日說心情興奮，「冇諗過複賽會攞到第一」。他有約10年攀石經驗，又指自己曾在2023年搶包山比賽中，得過第三名成續，他說今年會嘗試衝擊奪取「包山王」的稱號。他指今年包山的竹較以往窄，故較難爬。

現年35歲、在辦公室任職的男選手黃志傑以00:41.98奪得複賽第一名，他稱心情興奮，感到意外。（董素琛攝）

▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼



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▼2024年5月14日 長洲太平清醮搶包山比賽▼

