城大邀5位傳播領域人士任媒體與傳播系特約教授　包括影星張艾嘉

香港城市大學周一（5日）宣布邀請得5位在傳播領域的專業人士擔任媒體與傳播系特約教授，他們分別是着名藝術家與影視創作人張艾嘉及星島新聞集團執行董事兼聯席行政總裁蔡晋等。城大表示，期待他們與學生分享職業生涯中積累的實戰經驗和心得，培育未來社會領袖，並加強大學與專業界別的聯繫。



影視創作人張艾嘉獲邀擔任城大媒體與傳播系特約教授。(城大提供圖片)

除了張艾嘉及蔡晋外，其餘三名特約教授分別是城大傳訊及數據研究處總監莊雪蓮、亞洲集團香港及台灣董事總經理兼數位部門聯席主席陳澍，以及亞洲新一代創意設計協會創會主席何國鉦。城大指出，他們分別在影視界、新媒體、市場營銷、策略傳播、品牌管理和創意設計等多個領域擁有豐富專業知識和實戰經驗，希望憑藉他們在傳播領域的經驗、視野和專業知識，攜手培育在傳播領域具創意的未來領袖。

五特約教授專業知識助豐富學術環境

城大媒體與傳播系系主任及講座教授黃懿慧表示，非常榮幸邀得5位在各自領域具備豐富經驗的專業人士加入媒體與傳播系擔任特約教授，他們多樣的專業知識將大大豐富城大的學術環境，改進城大的課程和提升教學質素，並為學生提供與業界接軌的寶貴機會和獨特見解。她說，通過與這些教授的交流互動，相信將為城大學生帶來啟發，探索媒體與傳播領域的新知識。

黃懿慧讚揚張艾嘉是華語影視界極具影響力的創作人，認為她深厚的視覺敘事功力與藝術修養，將啟發學生以創意和情感打動觀眾，從影像中學習說故事的力量。而蔡晋在新媒體轉型、科技融合及企業傳播方面的實戰知識，將有助學生掌握媒體與財經交錯的新趨勢，並理解未來媒體產業的挑戰與機遇。

黃續指，莊雪蓮在公共關係與品牌國際化推廣方面有深厚專業，其對國際高等教育市場的理解及對外交流策略，將大大拓展學生的全球視野與傳播格局。陳澍擁有豐富的媒體科技與政策經驗，能夠幫助學生理解數字傳播的發展脈絡，掌握媒體融合與社交平台策略的核心要素。何國鉦橫跨時尚、品牌與創意設計領域，其整合創意思維與市場策略的能力，將引導學生探索創意產業與傳播實務的深度結合